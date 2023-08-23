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Россияне попали "Шахедом" в школу в Сумской области, есть жертвы и раненые

Среда 23 августа 2023 11:39
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Россияне попали "Шахедом" в школу в Сумской области, есть жертвы и раненые Фото: иллюстрированное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В городе Ромны Сумской области российские оккупанты ударили БпЛА Shahed 136 по учебному заведению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Telegram-канала Сумской областной военной администрации.

"Сегодня в 10.05 в городе Ромны российский БпЛА типа "Shahed" попал в учебное заведение", - пишет ОВА.

Отмечается, что в результате удара здание заведения было полностью разрушено. Сейчас на месте работают все службы, развернут штаб ликвидации последствий.

Есть жертвы

Как пишет министр внутренних дел Игорь Клименко, пока известно о двух погибших педагогах. Также еще трое получили ранения.

Фото: россияне попали "Шахедом" в школу в Сумской области, есть жертвы и раненые (t.me/Klymenko_MVS)

"Есть информация, что под завалами находятся еще 2 работников заведения. Поисково-спасательная операция продолжается", - добавляет Клименко.

Ситуация в Сумской области

Населенные пункты в приграничных районах региона почти ежедневно подвергаются обстрелам со стороны российских террористов. Для ударов враг использует минометы, артиллерию, дроны и другие виды вооружений.

Как рассказывал глава Сумской ОВА Игорь Кальченко, только этой ночью и утром россияне совершили 6 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов области:

  • Хотинская община: враг бил из минометов (14 взрывов). Также произведен сброс ВОГ с БпЛА.
  • Дружбовская община: был минометный обстрел (4 взрыва);
  • Свеское общество: 6 мин сбросили россияне на территорию общины;

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