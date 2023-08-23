Удар по ПВО врага. В ГУР показали уничтожение российского С-400 в Крыму (видео)

В среду, 23 августа, во временно оккупированном Крыму был уничтожен российский зенитно-ракетный комплекс С-400 "Триумф".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки Минобороны Украины.

"23 августа 2023 около 10:00 вблизи села Оленевка на мысе Тарханкут во временно оккупированном Крыму произошел взрыв, который уничтожил российскую зенитно-ракетную систему большого и среднего радиуса действия С-400 "Триумф", - говорится в сообщении.



Отмечается, что в результате взрыва полностью уничтожена сама установка, установленные на ней ракеты и личный состав.

"Учитывая ограниченное количество таких комплексов на вооружении врага, это - болезненный удар по системе ПВО оккупантов, что будет иметь серьезное влияние на дальнейшие события в оккупированном Крыму", - добавили в разведке.

Взрывы в Крыму

В среду, 23 августа, на западе временно оккупированного Крыма раздались взрывы. Местные паблики публикуют фото, вероятно, из села Оленевка на западе полуострова.

Telegram-канал "Крымский ветер" сообщает, что из-за взрывов поражены радиолокационные станции на Тарханкуте. Всего было семь взрывов.

Кроме того, во время сегодняшних взрывов во временно оккупированном Крыму был поражен российский береговой ракетный комплекс "Бастион". Данный комплекс является одним из носителей ракет "Оникс", которым россияне наносят удары по территории Украины.