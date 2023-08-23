Украинские военные подняли флаг над селом Работино в Запорожской области, за которое в последнее время идут серьезные бои.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу 47 отдельной механизированной бригады ВСУ .

"Исторический день! Воины 47 отдельной механизированной бригады установили флаг Украины в селе Работино, что на одном из самых горячих направлений - Мелитопольском", - говорится в сообщении.

Фото: Флаг (t.me/brygada47)

Отмечается, что сине-желтый флаг с подписью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного взвился на разрушенной российскими оккупантами школе в День Государственного флага!

"И так будет везде! Выгоним захватчиков с нашей земли, отстроим под мирным небом и запечатлеем навсегда героизм наших военнослужащих", - добавили военные.

Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский опубликовал видео из села Работино, на котором можно увидеть флаг.

Также видео с флагом над Работино опубликовал Залужный.

Значение Работино

Отметим, что еще вчера в Минобороны сообщали, что украинские защитники имели успех в направлении юго-восточнее Работино. Отмечалось, что там продолжалась плановая боевая работа.

Вчера сообщалось, что украинские защитники вошли в село Работино Запорожской области и организовали эвакуацию мирных жителей.

Больше о тактическом значении Работино и как может развиваться контрнаступление после его освобождения, - читайте в материале РБК-Украина.