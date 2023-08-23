Ситуация на фронте сегодня 23 августа

Украинские военные продолжают вести наступление в Запорожской области, отбили атаку россиян в Луганской области и уничтожили 2 пункта управления РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Российские обстрелы

В течение суток враг нанес 9 ракетных и 49 авиационных ударов, совершил 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

Также, сегодня оккупанты совершили очередную атаку по территории Украины, применив БпЛА "Shahed-136/131". Нашей противовоздушной обороной было уничтожено 12 ударных дронов противника.

Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома, портовая инфраструктура, школы и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Ситуация на фронтах

В течение суток состоялось 16 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах Ромнов, Константиновки Сумской области и Довжика, Чугуновки Харьковской области.

Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, это, в частности, Блешня Черниговской области; Искрисковщина, Покровка, Рясное Сумской области и Огирцево, Гатище, Красный Яр Харьковской области.

На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новоегоровки Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Шийковки Харьковской области и Твердохлебово Луганской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Гряниковка, Масютовка, Синьковка, Купянск, Першотравневое, Орлянское Харьковской области.

На Лиманском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись более 30 населенных пунктов, в частности, Невское, Белогоровка Луганской области и Ямполь, Закитное, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка, Спирное Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Веселого Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Спорного, Клещиевки, Андреевки, Белой Горы Донецкой области.

От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 25 населенных пунктов, среди них Никифоровка, Васильевка, Железнянское, Орехово-Васильевка, Григорьевка, Богдановка Донецкой области.

На Авдеевском направлении артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Авдеевка, Тоненькое, Северное, Водяное, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области.

Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Красногорка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Константиновка, Екатериновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении от вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива, Шахтерское, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Малой Токмачки Запорожской области. Нанес авиационные удары в районах Орехова и Работино Запорожской области.

От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, среди них Магдалиновка, Лукьяновское, Павловка, Пятихатки, Плавни Запорожской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационные удары в районах Берислава, Одрадокаменки, Львового, Херсона Херсонской области и Измаила Одесской области.

От артиллерийских обстрелов противника пострадали Херсон, Янтарное, Велетенское, Кизомыс, Софиевка, Широкая Балка Херсонской области.

Наступление ВСУ

В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

Потери врага

Авиация сил обороны в течение суток нанесла 1 удар по пункту управления, 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и 1 - по зенитно-ракетному комплексу противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 пункта управления, 1 район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 артиллерийских средства на огневых позициях противника.