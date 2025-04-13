Украинские воины отбили штурм и сожгли бронетехнику врага в Харьковской области

Российские оккупанты продолжают давить на позиции Сил обороны в Харьковской области. Однако ВСУ успешно отбили очередной штурм врага и сожгли технику россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Хортица".

По сообщению ОСГВ, оккупанты в очередной раз попытались наступать на оборонительные позиции украинских защитников бронетехникой, но снова неудачно.

58 отдельная мотопехотная бригада имени гетмана Ивана Выговского отразила штурм бронетехники врага и нанесла ему ощутимые потери.

"Воины бригады имени гетмана Ивана Выговского устроили захватчикам "теплый и гостеприимный прием", сжегши вражескую бронетехнику так, как это делали много раз раньше", - подчеркнули в группировке войск.

Яркую работу защитников мотопехотная бригада продемонстрировала на видео.

Ситуация на Харьковском направлении

9 апреля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что Россия фактически уже начала наступление на Харьковскую область. Это же самое происходит и на границе с Сумской областью.

Буквально 12 апреля в ОСУВ "Хортица" предупреждали, что российские войска готовятся к штурмам в Харьковской области. Вероятно, враг накапливает силы, потому что за сутки 11 апреля не провел ни одной атаки. Такая тенденция наблюдается уже вторые сутки.

Важно понимать, что несмотря на то, что оккупанты активизировали действия в Харьковской области, это не касается Харькова. В ГПСУ отметили, что наиболее угрожающими направлениями в Харьковской области являются Волчанск и Липцы.

Успехи ВСУ в Харьковской области

Вместе с тем украинские воины демонстрируют успехи в борьбе с оккупантами в Харьковской области. В частности сегодня, украинские военные остановили ДРГ россиян на Харьковском направлении.