Украинские военные остановили ДРГ россиян на Харьковском направлении
Российские военные не проводят штурмов на Харьковском направлении уже вторые сутки. При этом ВСУ остановили попытку диверсантов прорваться на двух участках.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба.
"На Харьковском направлении дважды прекращена деятельность ДРГ противника в направлениях Родного (Перовское) и Тихого", - говорится в сводке.
Российские диверсанты пытались прорваться на двух участках на Харьковском направлении (deepstatemap.live)
Ситуация на Харьковском направлении
9 апреля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что Россия фактически уже начала наступление на Харьковскую область. Это же самое происходит и на границе с Сумской областью.
Буквально 12 апреля в ОСГВ "Хортица" предупреждали, что российские войска готовятся к штурмам в Харьковской области. Вероятно, враг накапливает силы, потому что за сутки 11 апреля не провел ни одной атаки. Такая тенденция наблюдается уже вторые сутки.
Важно понимать, что несмотря на то, что оккупанты активизировали действия в Харьковской области, это не касается Харькова. В ГПСУ отметили, что наиболее угрожающими направлениями в Харьковской области являются Волчанск и Липцы.
ДРГ РФ в Харьковской области
Добавим и то, что российские ДРГ в Харьковской области не новость. Оккупанты часто идут на такие шаги, пытаясь провести разведку оборонительных позиций ВСУ на границе или на линии соприкосновения.
Причем россияне используют диверсантов на разных участках Харьковской области. Например, в ноябре 2024 года сообщалось, что ДРГ РФ активизировались на Купянском направлении, а ранее, в феврале того же года назывался Богодуховский район.
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