Пограничники назвали ключевые опасные направления для Сумской и Харьковской областей
Наиболее угрожающая ситуация на северной границе Украины остается в Сумской и Харьковской областях. Россияне пытаются продвинуться вглубь территории и создать так называемую "серую зону".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко в эфире телемарафона.
"Наиболее угрожающая ситуация остается в пределах Сумской и Харьковской областей. Если говорить о Харьковской области, то это те направления, где враг еще в прошлом году начал наступательные действия - Волчанск и Липцы", - заявил Демченко.
Как пояснил спикер, сейчас противник не прекращает попыток расширить зону боев на территории Украины, проводя штурмовые действия, привлекая технику и личный состав.
скриншот deepstatemap.live
Сумская область
По словам спикера ГПСУ, в Сумской области враг продолжает использовать малые штурмовые группы, чтобы закрепиться на территории Украины. Таким образом противник фактически пытается создать "серую зону" и перебросить боевые действия на территорию Украины.
"Те действия, которые враг совершает в направлении населенных пунктов Новенькое, Басовка и Журавка, применяя малые штурмовые группы, вероятно, не имея достаточного количества или же сохраняя свою технику, враг сейчас не применяет колонны бронированной техники для того, чтобы штурмовать нашу границу", - добавил Демченко.
скриншот deepstatemap.live
Наступление РФ на севере Украины
Напомним, на днях главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Россия фактически начала новое наступление на Харьковскую и Сумскую области. По его словам, количество боев на всех основных направлениях возросло.
Президент Владимир Зеленский также отмечал, что Россия готовится к новым наступательным действиям на северной границе Украины.
В Генштабе ВСУ объяснили, что последние несколько недель возросла активность враг на отдельных участках фронта, но пока о принципиальных изменениях на фронте речь не идет.
По данным источников РБК-Украина, РФ может в конце весны - начале лета усилить наступательные действия на большинстве направлений, а начать может с Сумской и Харьковской областей.
Подробнее о том, что россияне могут планировать новое наступление - в материале РБК-Украина.
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