РФ готовится к штурмам в Харьковской области: военные рассказали о ситуации

Российские войска готовятся к штурмам в Харьковской области. Вероятно, враг накапливает силы, потому что за минувшие сутки не провел ни одной атаки.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ОСГВ " Хортица ".

"Армия агрессора осуществляет мероприятия по доукомплектованию своих подразделений после полученных потерь и готовится к возобновлению штурмовых действий", - отмечают военные.

Так, на Харьковском направлении в течение минувших суток противник наступательных действий не проводил.

Наступление России в Харьковской области

9 апреля стало известно, что Россия фактически уже начала наступление на Харьковскую область. По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, количество боев на всех основных направлениях возросло.

При этом в Центре противодействия дезинформации предупредили - несмотря на то, что оккупанты активизировали наступление в Харьковской области, эти действия не стоит путать с наступлением РФ на Харьков. В ГПСУ отметили, что наиболее угрожающими направлениями в Харьковской области являются Волчанск и Липцы.

Интересно, что недавно в мэрии Харькова рассказали, что российские захватчики прибегают к новой тактике во время обстрелов Харькова. Она заключается в том, что за очень короткое время оккупанты бьют много раз беспилотниками по одному и тому же месту.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.