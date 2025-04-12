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РФ готовится к штурмам в Харьковской области: военные рассказали о ситуации

Украина, Суббота 12 апреля 2025 13:14
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РФ готовится к штурмам в Харьковской области: военные рассказали о ситуации Фото: российская армия готовится к штурмам в Харьковской области (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска готовятся к штурмам в Харьковской области. Вероятно, враг накапливает силы, потому что за минувшие сутки не провел ни одной атаки.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ОСГВ "Хортица".

Так, на Харьковском направлении в течение минувших суток противник наступательных действий не проводил.

"Армия агрессора осуществляет мероприятия по доукомплектованию своих подразделений после полученных потерь и готовится к возобновлению штурмовых действий", - отмечают военные.

Наступление России в Харьковской области

9 апреля стало известно, что Россия фактически уже начала наступление на Харьковскую область. По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, количество боев на всех основных направлениях возросло.

При этом в Центре противодействия дезинформации предупредили - несмотря на то, что оккупанты активизировали наступление в Харьковской области, эти действия не стоит путать с наступлением РФ на Харьков. В ГПСУ отметили, что наиболее угрожающими направлениями в Харьковской области являются Волчанск и Липцы.

Интересно, что недавно в мэрии Харькова рассказали, что российские захватчики прибегают к новой тактике во время обстрелов Харькова. Она заключается в том, что за очень короткое время оккупанты бьют много раз беспилотниками по одному и тому же месту.

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