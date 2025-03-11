ВСУ уничтожили 2 позиции, танк и 8 единиц транспорта россиян в Харьковской области

Украинские бойцы поразили ряд важных объектов российских оккупантов в Харьковской области. С помощью дрона ударили по позициям и технике оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Хортица".

Аэроразведчики Харьковского пограничного отряда Госпогранслужбы в составе Сил обороны в Харьковской области нанесли удары по российским оккупантам. По сообщению ОСГВ "Хортица", в ночном рейде дронов были успешно поражены важные объекты врага.

"Результат операции - уничтожено 2 позиции, 1 танк, 8 транспортных средств, 1 промышленный генератор и 11 укрытий противника", - отметили в группировке войск.

Видео мастерской работы украинских воинов опубликовала Государственная пограничная служба.

В ОСГВ "Хортица" добавили, что точные удары по позициям россиян ВСУ нанесли с помощью дрона Vampire.

Успехи украинских бойцов

Напомним, вчера в Харьковской области бойцы 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" в районах Купянска и Двуречной нанесли прицельные удары по технике российских оккупантов.

"Боевые экипажи FPV-дронов уничтожили БМП, танк, багги. Поражены САУ 2С4 "Тюльпан", две БМП и танк. Двое оккупантов ликвидированы, еще 2 - ранены", - сообщили в ОСГВ "Хортица".

А в Донецкой области украинские пилоты FPV-дронов остановили вражеский штурм. Враг, используя несколько танков, совершил наступление на позиции украинских войск. Благодаря высокой точности и профессионализму пилотов РУБпАК "Феникс", первый танк был поражен, что привело к остановке вражеской колонны. В результате штурм оккупантов потерпел неудачу, и противник потерял два танка.