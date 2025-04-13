Українські воїни відбили штурм і спалили бронетехніку ворога у Харківській області

Російські окупанти продовжують тиснути на позиції Сил оборони у Харківській області. Однак ЗСУ успішно відбили черговий штурм ворога та спалили техніку росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця".

За повідомленням ОСУВ, окупанти вкотре спробували наступати на оборонні позиції українських захисників бронетехнікою, але знову невдало.

58 окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського відбила штурм бронетехніки ворога і завдала йому відчутних втрат.

"Воїни бригади імені гетьмана Івана Виговського влаштували загарбникам "теплий і гостинний прийом", спаливши ворожу бронетехніку так, як це робили багато разів раніше", - підкреслили в угрупованні військ.

Яскраву роботу захисників мотопіхотна бригада продемонструвала на відео.

Ситуація на Харківському напрямку

9 квітня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що Росія фактично вже почала наступ на Харківську область. Це ж саме відбувається і на кордоні із Сумскою областю.

Буквально 12 квітня в ОСУВ "Хортиця" попереджали, що російські війська готуються до штурмів у Харківській області. Ймовірно, ворог накопичує сили, бо за добу 11 квітня не провів жодної атаки. Така тенденція спостерігається вже другу добу.

Важливо розуміти, що попри те, що окупанти активізували дії у Харківській області, це не стосується Харкова. У ДПСУ зазначили, що найбільш загрозливими напрямками у Харківській області є Вовчанськ і Липці.

Успіхи ЗСУ в Харківській області

Разом з тим українські воїни демонструють успіхи у боротьбі з окупантами в Харківській області. Зокрема сьогодні, українські військові зупинили ДРГ росіян на Харківському напрямку.