ВСУ точными ударами поразили танк, БМП и вражеские укрытия в Харьковской области
Украинские бойцы нанесли точные удары по позициям российских оккупантов в Харьковской области. Поразили танк, БМП, склад и пехоту оккупационной армии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Хортица".
В Харьковской области у россиян не остается шансов на атаки, поскольку украинские FPV-дроны находят их в любых укрытиях.
Так, воины из батальона беспилотных систем за несколько вылетов поразили и уничтожили немало единиц российской военной техники:
- танк;
- БМП;
- миномет;
- мотоцикл;
- пушку;
- антенну.
Также украинские бойцы "подстрелили" вражескую пехоту в укрытиях и строениях и склад БК.
"Броня горит, пехота убегает! Четкая и техническая зачистка. Нашли живую силу противника и нанесли попадания. Фаер-шоу на десерт - попадание в склад с БК", - рассказали в группировке войск.
Мастерскую работу украинских защитников продемонстрировала на видео Третья отдельная штурмовая бригада.
Успехи ВСУ в Харьковской области
Украинские бойцы также нанесли удар по технике россиян в Харьковской области. С помощью FPV-дронов уничтожили один и поразили второй танк врага.
Кроме того, украинские пограничники нанесли разгромный удар по расположению россиян в Харьковской области. Уничтожена техника и шесть позиций врага.
Аэроразведчики Харьковского пограничного отряда Госпогранслужбы также уничтожили 2 позиции, танк и 8 единиц транспорта россиян на Харьковщине.
Кроме того, аэроразведчиками 4 пограничного отряда в составе Сил обороны на Харьковском направлении были обнаружены и уничтожены вражеские позиции с помощью тяжелого ударного беспилотника, известного как "Баба Яга".
Потери России в войне
По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны Россия потеряла более 927 тысяч военных.
В частности, за минувшие сутки потери российской армии составили 1270 солдат. Также вчера Силы обороны уничтожили 4 танка, 10 боевых бронированных машин, 52 артиллерийские системы и другую технику врага.
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