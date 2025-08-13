Украинские воины разгромили штурм РФ на Запорожье: минус танк и 16 оккупантов (видео)
Украинские защитники сорвали российский штурм на Ореховском направлении. Враг для атаки применял танк и не только.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 118 отдельную механизированную бригаду в Facebook.
Как отметили в бригаде, российский штурм продолжался около трех часов.
В результате слаженной работы украинские защитники уничтожили:
- 1 танк;
- 4 багги;
- 4 мотоцикла;
- 16 оккупантов.
При этом еще одна боевая машина пехоты и одна боевая бронированная машина были повреждены. 10 российских солдат были ранены.
Успехи ВСУ в Сумской области
Напомним, вчера, 12 августа, в Генштабе ВСУ сообщили, что украинским защитникам удалось зачистить от оккупантов села Степное и Новоконстантиновка в Сумской области.
А 10 августа воины ВСУ освободили и полностью зачистили село Безсаловка Сумской области. Они ликвидировали 18 оккупантов.
При этом 9 августа украинские воины уничтожили в Сумской области редкий 140-мм миномет северокорейского производства. Их РФ получила в рамках расширенного военного партнерства с КНДР.