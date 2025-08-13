Украинские воины разгромили штурм РФ на Запорожье: минус танк и 16 оккупантов (видео)

Украинские защитники сорвали российский штурм на Ореховском направлении. Враг для атаки применял танк и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 118 отдельную механизированную бригаду в Facebook.

Как отметили в бригаде, российский штурм продолжался около трех часов.



В результате слаженной работы украинские защитники уничтожили: 1 танк;

4 багги;

4 мотоцикла;

16 оккупантов. При этом еще одна боевая машина пехоты и одна боевая бронированная машина были повреждены. 10 российских солдат были ранены.