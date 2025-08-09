Пилоты ВСУ уничтожили редкий северокорейский миномет на Сумщине (видео)

В Сумской области FPV-пилоты успешно уничтожили редкий 140-мм миномет северокорейского производства, который россияне получили в рамках военного партнерства с КНДР.

"И все же, независимо от происхождения или редкости, любая вражеская техника превратится в металлолом", - отметили украинские военные.

Редкая техника, которую россияне получили из КНДР, теперь появится в сводках потерь врага. По данным самих российских источников, такие поставки - часть расширенного военного партнерства между Москвой и Пхеньяном.

Ситуация на фронте

Заметим, что по последним данным Генштаба ВСУ, потери России с начала полномасштабной войны составили уже более одного миллиона живой силы врага. Как известно, только за минувшие сутки защитники ликвидировали почти тысячу россиян.

Между тем Минобороны Великобритании сообщила, что российские войска в течение прошлого месяца смогли захватить около 500-550 кв. км украинской территории.

Ранее сообщалось, что такой же объем территорий россияне оккупировали и в июне. Стоит отметить, что самым активным направлением фронта остается Покровский. За минувшие сутки там зафиксировали 45 атак врага.

Стоит заметить, что всего за прошедшие сутки на фронте было зафиксировано 163 боевых столкновения. К тому же Россия нанесла два ракетных и 74 авиационных ударов.

Подробнее о ситуации по каждому из направлений фронта в Украине можно узнать в отчете Генерального штаба Украины.