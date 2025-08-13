Українські воїни розгромили штурм РФ на Запоріжжі: мінус танк і 16 окупантів (відео)

Українські захисники зірвали російський штурм на Оріхівському напрямку. Ворог для атаки застосовував танк і не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 118 окрему механізовану бригаду у Facebook.

Як зазначили в бригаді, російський штурм тривав близько трьох годин.



У результаті злагодженої роботи українські захисники знищили: 1 танк;

4 баггі;

4 мотоцикли;

16 окупантів. При цьому ще одна бойова машина піхоти та одна бойова броньована машина були пошкоджені. 10 російських солдатів було поранено.