Украинские воины освободили и полностью зачистили Безсаловку на Сумщине

Украинские военные освободили и зачистили от российских оккупантов село Безсаловка. Населенный пункт находится в Сумской области возле границы с РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

Глава Белопольской общины Юрий Зарко в комментарии СМИ сообщал, что в Безсаловке оставались несколько человек. Они отказались эвакуироваться. По его словам, связи с жителями Безсаловки нет, мобильные сети там не работают.

Стоит отметить, что 7 июля 2025 года Минобороны РФ заявило о якобы захвате Безсаловки.

Во время боевых действий украинские воины ликвидировали 18 российских захватчиков. Фото: Безсаловка на карте боевых действий (deepstatemap.live)

Как сообщил Генштаб ВСУ, в операции были привлечены подразделения 33-го отдельного штурмового полка и 24-го отдельного штурмового батальона.

"Силы обороны Украины освободили и полностью зачистили от российских оккупантов населенный пункт Безсаловка Сумской области", - говорится в сообщении.

Бои в Сумской области

Напомним, россияне усилили наступательные действия на границе Сумской области. Армия РФ хочет создать так называемую "буферную зону" в приграничных районах Украины.

В ГПСУ сообщали, что в приграничных районах активно действуют ДРГ и малые штурмовые группы врага. Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что РФ накапливает войска возле Сумского направления. По его словам, там было сосредоточено более 50 тысяч войск РФ.

По данным британской разведки, однако в течение последних двух недель войска РФ не достигли никаких заметных успехов в Сумской области.

Кроме того, оккупанты усилили обстрелы города Сумы и Сумской области. Сегодня, 10 августа, россияне дроном ударили по зданию Сумской ОВА.