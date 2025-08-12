ВСУ освободили два села на Сумщине: в Генштабе назвали самые горячие участки фронта

С начала суток вдоль всей линии фронта произошло 122 боестолкновения. Самым тяжелым остается Покровское направление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

По данным Генштаба, за последние сутки противник нанес 51 авиационный удар, сбросив 106 КАБ, совершил 3764 удара дронами-камикадзе и 3764 обстрела позиций наших войск.

Также Силы обороны зачистили от российских оккупантов населенные пункты Степное и Новоконстантиновка в Сумской области.

"Воины 225-го отдельного штурмового полка активными действиями вытеснили вражеские подразделения за пределы государственной границы Украины", - сообщили в Генштабе.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях состоялось 13 атак российских захватчиков. Враг нанес восемь авиационных ударов, сбросив 16 управляемых бомб, совершил 287 обстрелов, в том числе 24 - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло шесть боестолкновений в районах Волчанска, Колодезного и Двуречанского.

На Купянском направлении противник совершил шесть атак на позиции наших войск, один бой еще продолжается. Бои шли в районах населенных пунктов Степная Новоселовка, Кондрашовка, Купянск, Загрызово, Богуславка.

На Лиманском направлении российские войска 13 раз штурмовали позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Редкодуб, Карповка, Колодязи, Мирное, Серебрянка и в направлении Дружелюбовки, Шандриголово, Ямполя. Четыре боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Северском направлении украинские воины сегодня отбили четыре попытки наступления на наши позиции. Подразделения оккупантов пытались продвинуться вблизи Григорьевки и Выемки.

На Краматорском направлении Силы обороны остановили пять вражеских атак в районах Ступочек, Степановки и Русиного Яра.

На Торецком направлении оккупанты сегодня шесть раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Торецк, Белая Гора и Щербиновка. Силы обороны сдержали натиск противника и отбили все штурмовые действия.

На Покровском направлении враг совершил 35 попыток потеснить наши подразделения. Наибольшая активность наблюдается в районах населенных пунктов Полтавка, Попов Яр, Маяк, Дорожное, Никаноровка, Кучеров Яр, Новое Шаховое, Новоэкономическое, Сухецкое, Родинское, Луч, Удачное, Лисовка, Зверево, Ореховое, Дачное. До сих пор продолжаются три боестолкновения.

Сейчас там противник использует преимущество в численности и, масштабно теряя личный состав, пытается просачиваться малыми группами через первую линию наших позиций.

"Решением Главнокомандующего выделены дополнительные силы и средства с целью выявления и уничтожения диверсионных групп противника, которые проникают за линию обороны", - заявили в Генштабе.

По предварительным подсчетам, на этом направлении наши воины ликвидировали:

64 и ранили 38 оккупантов;

уничтожили одну единицу автомобильной техники;

21 БпЛА;

одну антенну связи и один мотоцикл;

повредили одну пушку и два мотоцикла захватчиков.

На Новопавловском направлении враг 14 раз пытался прорваться вблизи населенных пунктов Вольное Поле, Малиевка, Воскресенка, Мирное и в направлении Ивановки и Новоивановки. Бои продолжаются в четырех локациях.

На Гуляйпольском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении захватнические войска дважды атаковали в районе Каменского и в направлении Новоданиловки. Авиация агрессора нанесла удары по населенным пунктам Новоандреевка, Степногорск и Григорьевка.

На Приднепровском направлении враг провел шесть бесполезных атак на позиции наших защитников. В то же время нанес авиаудары по Приднепровскому и Антоновке.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не зафиксировано.