В Дании подтвердили, что над несколькими объектами Минобороны заметили беспилотники

В Дании подтвердили, что прошлой ночью над несколькими объектами Министерства обороны заметили неизвестные дроны. Известно, что было задействовано "несколько мощностей".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Дании .

"Министерство обороны Дании может подтвердить, что прошлой ночью на нескольких объектах Министерства обороны Дании были замечены беспилотники. Было задействовано несколько мощностей", - говорится в заявлении.

Отмечается, что беспилотники были замечены на нескольких военных объектах, в частности на авиабазе Скридструп и в Ютландском драгунском полку.

Сейчас идет расследование, поэтому командование обороны Дании не разглашает подробности.

"Вооруженные силы Дании могут решить сбивать дроны над военными объектами, учитывая конкретную угрозу и оценку рисков", - добавляют в ведомстве.