В Дании подтвердили, что над несколькими объектами Минобороны заметили беспилотники

Копенгаген, Суббота 27 сентября 2025 13:40
В Дании подтвердили, что над несколькими объектами Минобороны заметили беспилотники Фото: министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Дании подтвердили, что прошлой ночью над несколькими объектами Министерства обороны заметили неизвестные дроны. Известно, что было задействовано "несколько мощностей".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Дании.

"Министерство обороны Дании может подтвердить, что прошлой ночью на нескольких объектах Министерства обороны Дании были замечены беспилотники. Было задействовано несколько мощностей", - говорится в заявлении.

Отмечается, что беспилотники были замечены на нескольких военных объектах, в частности на авиабазе Скридструп и в Ютландском драгунском полку.

Сейчас идет расследование, поэтому командование обороны Дании не разглашает подробности.

"Вооруженные силы Дании могут решить сбивать дроны над военными объектами, учитывая конкретную угрозу и оценку рисков", - добавляют в ведомстве.

Неизвестные дроны в Европе

Напомним, в ночь на 23 сентября в небе над Норвегией обнаружили неизвестные беспилотники. Также вечером 22 сентября из-за дронов останавливал работу аэропорт Копенгагена.

А в ночь на 25 сентября над аэропортами Дании в Ольборге, Эсбьерге, Сеннерборге и над авиабазой Скридструп был зафиксирован пролет дронов.

По данным СМИ, в Швеции заметили подозрительные дроны возле главной военно-морской базы.

