В Дании подтвердили, что над несколькими объектами Минобороны заметили беспилотники
В Дании подтвердили, что прошлой ночью над несколькими объектами Министерства обороны заметили неизвестные дроны. Известно, что было задействовано "несколько мощностей".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Дании.
"Министерство обороны Дании может подтвердить, что прошлой ночью на нескольких объектах Министерства обороны Дании были замечены беспилотники. Было задействовано несколько мощностей", - говорится в заявлении.
Отмечается, что беспилотники были замечены на нескольких военных объектах, в частности на авиабазе Скридструп и в Ютландском драгунском полку.
Сейчас идет расследование, поэтому командование обороны Дании не разглашает подробности.
"Вооруженные силы Дании могут решить сбивать дроны над военными объектами, учитывая конкретную угрозу и оценку рисков", - добавляют в ведомстве.
Неизвестные дроны в Европе
Напомним, в ночь на 23 сентября в небе над Норвегией обнаружили неизвестные беспилотники. Также вечером 22 сентября из-за дронов останавливал работу аэропорт Копенгагена.
А в ночь на 25 сентября над аэропортами Дании в Ольборге, Эсбьерге, Сеннерборге и над авиабазой Скридструп был зафиксирован пролет дронов.
По данным СМИ, в Швеции заметили подозрительные дроны возле главной военно-морской базы.