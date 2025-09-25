Дроны покинули воздушное пространство над аэропортом Ольборг: что рассказывает полиция
Неизвестные дроны дроны, которые наблюдали в Дании, больше не находятся над воздушным пространством аэропорта Ольборг.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Северной Ютлантии в соцсети Х.
"Неидентифицированные дроны, которые наблюдали в Северной Ютландии, больше не находятся над воздушным пространством аэропорта Ольборг", - говорится в сообщении полиции Северной Ютлантии.
Начато расследование. Полиция просит всех, кто имеет информацию по этому делу, связаться с ними.
О неизвестных беспилотниках, которые в ночь на 25 сентября были замечены вблизи еще трех аэропортов Дании - в Эсбьерге, Сьоннербордзе и Скридструпе - пока не сообщается.
На авиабазе "Скридструп" базируются датские истребители F-16 и F-35.
Дроны над Ольборгом
Как писало РБК-Украина, первое сообщение о неизвестных беспилотниках в небе над аэропортом "Ольборг" появились около полуночи.
Представитель аэропорта подтвердил, что "Ольборг" был закрыт из-за дронов в его воздушном пространстве. В то же время, он отказался комментировать количество дронов.
Из-за этого инцидента время прилета и вылета изменили четыре рейса, в том числе два самолета SAS, один Norwegian и один KLM.
Дроны над Копенгагеном
Всего за два дня до этого - вечером 22 сентября - несколько неизвестных дронов нарушили воздушное пространство Дании. Аэропорт Копенгагена прекращал работу почти на четыре часа.
Утром следующего дня дроны самостоятельно покинули район, работа аэропорта была восстановлена.
Датская полиция впоследствии сообщила, что дронами управлял "компетентный оператор".