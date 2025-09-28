Зеленский: россияне с танкеров запускают дроны по Европе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия использует танкеры для запуска дронов по странам Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его вечернее видеообращение .

"Сейчас есть информация от разведки, что россияне используют танкеры для запуска и управления дронами, которые запускают против европейских стран", - заявил президент.

Глава государства добавил, что на неделе Украина ожидает решений Европы по давлению на РФ. По меньшей мере должен быть 19-й пакет санкций.

"Особенно важно, чтобы санкции болезненно ударили по российской торговле энергоресурсами, по всей инфраструктуре танкерного флота", - добавил президент.