Зеленский: россияне с танкеров запускают дроны по Европе

Воскресенье 28 сентября 2025 20:29
Зеленский: россияне с танкеров запускают дроны по Европе Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Эдуард Ткач

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия использует танкеры для запуска дронов по странам Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его вечернее видеообращение.

"Сейчас есть информация от разведки, что россияне используют танкеры для запуска и управления дронами, которые запускают против европейских стран", - заявил президент.

Глава государства добавил, что на неделе Украина ожидает решений Европы по давлению на РФ. По меньшей мере должен быть 19-й пакет санкций.

"Особенно важно, чтобы санкции болезненно ударили по российской торговле энергоресурсами, по всей инфраструктуре танкерного флота", - добавил президент.

Неизвестные дроны над Европой

Напомним, ночь на 10 сентября, когда Россия массированно атаковала Украину дронами и ракетами, 19 беспилотников залетели на территорию Польши.

После этого инцидента, примерно за последнюю неделю, в ряде стран Европы неоднократно начали фиксировать неизвестные дроны.

Беспилотники были замечены как минимум в Дании, Норвегии, Финляндии, Германии, Нидерландах. В связи с инцидентами в странах закрывали воздушное пространство над аэропортами.

В украинском Центре противодействия дезинформации заявили на днях, что Россия таким образом пытается парализовать авиасообщения отдельных стран Европы. Также там предупредили, что если не отвечать, тогда РФ будет наращивать такие атаки.

