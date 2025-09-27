Еще в двух странах НАТО заметили неизвестные дроны: что известно

В субботу, 27 сентября, в еще двух странах НАТО заявили об обнаружении неизвестных дронов. Речь идет о Норвегии и Нидерландах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NRK и NOS .

Норвегия

Как пишут СМИ, в субботу утром сотрудники полиции и военные видели беспилотники на авиабазе Эрланд.

"У нас есть очень хорошие наблюдения от компетентных специалистов, и это могут быть настоящие беспилотники. К югу от взлетно-посадочной полосы были обнаружены силуэты и световые сигналы, соответствующие дронам. То же самое было сделано и к северу от взлетно-посадочной полосы", - сказал командир по расследованию инцидентов Маттис Хасборг.

По его словам, наблюдения продолжались два с половиной часа. Теперь следствие пытается выяснить, что произошло и кто за этим стоит.

В то же время, по данным оперативного штаба ВС, возможные появления беспилотников не повлияли на выполнение полетов. Дроны фиксировали как минимум два раза.

Отметим, что авиабаза Эрлан - это боевая авиабаза Норвегии ,на которой размещено множество истребителей F-35. В последние дни на территории авиабазы проходили учения НАТО, в которых приняли участие 450 человек из 16 стран.

Нидерланды

Издание NOS пишет, что сегодня в Норвегии было замечено что-то похожее на дрон. В частности, взлетно-посадочную полосу Полдербан в аэропорту Схипхол закрыли примерно на 45 минут после того, как пилоты и наблюдатели за самолетами предположили, что видели беспилотник.

"Около 12:10 в службу управления воздушным движением поступило несколько сообщений от пилотов. Они видели беспилотник, летящий на высоте около 150 метров", - говорится в публикации.

После расследования Королевская служба Нидерландов Марехаусзе сообщила, что это, скорее всего, был не дрон, поскольку на радарных снимках он не был замечен. На данный момент есть подозрение, что это был воздушный шар.

Кроме того поиски проводились в том числе с использованием полицейского вертолета, однако ничего не обнаружено.