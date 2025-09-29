Украинские военные будут учить Данию бороться с дронами

В Дании стартовали совместные учения "Крылья обороны", в которых принимают участие украинские военные вместе с датскими коллегами. Они отрабатывают задачи по противодействию ударным беспилотникам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

"Украинские военные прибыли в Данию, чтобы поддержать партнеров в связи с появлением неизвестных беспилотников над страной", - сообщили в Генштабе.

В течение недели участники будут обмениваться опытом, повышать уровень подготовки и совершенствовать навыки противодействия воздушным угрозам.

В ведомстве подчеркнули, что такие учения укрепляют совместимость Вооруженных сил Украины и Дании и делают государства сильнее в общем стремлении к миру и безопасности в Европе.

Неизвестные дроны в Европе

В последние недели в Дании, Польше и Румынии наблюдается волна вторжений дронов, а также нарушение воздушного пространства Эстонии российскими истребителями.

27 сентября в Дании подтвердили, что прошлой ночью над несколькими объектами Министерства обороны заметили "неизвестные дроны". Также "неизвестные беспилотники" 25 сентября летали над аэропортами Дании в Ольборге, Эсбьерге, Сеннерборге и над авиабазой Скридструп.