Украинские военные сбили несколько дронов в небе Дании: в Генштабе раскрыли подробности

Суббота 04 октября 2025 09:33
UA EN RU
Украинские военные сбили несколько дронов в небе Дании: в Генштабе раскрыли подробности Фото: украинские военные сбили несколько дронов в небе Дании (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Украинские военные успешно обезвредили несколько дронов в воздушном пространстве Дании во время обмена боевым опытом в рамках визита украинской делегации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

"Наши специалисты по противодействию ударным беспилотникам подняли в воздух дрон "Стинг", который точно уничтожил датский "Банши", - отметили в Генштабе.

Сообщается, что на демонстрацию сбития были приглашены представители разных стран Европы, которые имели возможность воочию увидеть эффективность украинских решений в борьбе с воздушными угрозами.

Сбивание зафиксировано на видео, и после показа украинские пилоты дронов получили десятки вопросов от иностранных коллег.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что в Дании стартовали совместные учения "Крылья обороны", в которых принимают участие украинские военные вместе с датскими коллегами. Они отрабатывают задачи по противодействию ударным беспилотникам.

Учения начались на после того, как в последние недели в Дании, Польше и Румынии наблюдалась волна вторжений дронов, а также нарушение воздушного пространства Эстонии российскими истребителями.

27 сентября в Дании подтвердили, что прошлой ночью над несколькими объектами Министерства обороны заметили "неизвестные дроны". Также "неизвестные беспилотники" 25 сентября летали над аэропортами Дании в Ольборге, Эсбьерге, Сеннерборге и над авиабазой Скридструп.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские танкеры могут использоваться для запуска и контроля дронов над европейскими городами, но датские спецслужбы пока не подтвердили причастность России к инцидентам в Дании.

