ua en ru
Сб, 04 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Українські військові збили кілька дронів у небі Данії: у Генштабі розкрили подробиці

Субота 04 жовтня 2025 09:33
UA EN RU
Українські військові збили кілька дронів у небі Данії: у Генштабі розкрили подробиці Фото: українські військові збили кілька дронів у небі Данії (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Українські військові успішно знешкодили декілька дронів у повітряному просторі Данії під час обміну бойовим досвідом у межах візиту української делегації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

"Наші фахівці з протидії ударним безпілотникам підняли у повітря дрон "Стінг", який влучно знищив данський "Банши", - зазначили у Генштабі.

Повідомляється, що на демонстрацію збиття були запрошені представники різних країн Європи, які мали змогу на власні очі побачити ефективність українських рішень у боротьбі з повітряними загрозами.

Збиття зафіксоване на відео, і після показу українські пілоти дронів отримали десятки запитань від іноземних колег.

Що передувало

Раніше повідомлялось, що у Данії стартували спільні навчання "Крила оборони", у яких беруть участь українські військові разом із данськими колегами. Вони відпрацьовують завдання з протидії ударним безпілотникам.

Навчання розпочались на після того, як останніми тижнями у Данії, Польщі та Румунії спостерігалась хвиля вторгнень дронів, а також порушення повітряного простору Естонії російськими винищувачами.

27 вересня в Данії підтвердили, що минулої ночі над кількома об'єктами Міністерства оборони помітили "невідомі дрони". Також "невідомі безпілотники" 25 вересня літали над аеропортами Данії в Ольборзі, Есб’єргу, Сеннерборгу та над авіабазою Скридструп.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські танкери можуть використовуватися для запуску та контролю дронів над європейськими містами, але датські спецслужби поки не підтвердили причетність Росії до інцидентів у Данії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Данія Дрони
Новини
РФ знову вдарила по енергетиці Чернігівщини, є пошкодження: як діють графіки 4 жовтня
РФ знову вдарила по енергетиці Чернігівщини, є пошкодження: як діють графіки 4 жовтня
Аналітика
Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим
Юрій Дощатов, Ростислав Шаправський Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим