Украинские дроны впервые достигли Урала, пролетев до 1800 км

По предварительным оценкам, реальная дальность полета может быть больше, поскольку расчеты расстояния от государственной границы Украины не учитывают точные места запуска.

Информацию об атаке также подтвердили губернатор Свердловской области Денис Паслер и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Фото: расстояние между Екатеринбургом и государственной границей Украины по данным Google Maps (Милитарный)

Фото: расстояние от Челябинска до государственной границы Украины по данным Google Maps (Милитарный)

Украина уже не впервые осуществляет удары на большие дистанции. В частности, ранее беспилотники неоднократно атаковали объекты в городе Орск, расположенном примерно в 1400 километрах от границы.

Удары Сил обороны по России

Напомним, в течение апреля Силы обороны Украины нанесли серии ударов по объектам на территории РФ.

В начале месяца операторы СБС вместе с СБУ поразили Алчевский металлургический комбинат, после чего там остановилось производство.

5 апреля после атаки украинских дронов приостановил работу нефтеперерабатывающий завод "Нижегороднефтеоргсинтез" - один из крупнейших в России.

16 апреля СБУ сообщила об ударе по Туапсинскому нефтеперерабатывающему заводу и объектам нефтетранспортной инфраструктуры в порту Туапсе.