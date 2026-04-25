RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обстрел Украины Графики отключения света Ормузский пролив Война в Украине

Украинские дроны впервые достигли Урала, пролетев до 1800 км

16:04 25.04.2026 Сб
2 мин
До каких именно городов на Урале впервые смогли добраться украинские дроны?
aimg Мария Науменко
Фото: оператор дрона (Getty Images)

Украинские ударные дроны впервые добрались до Урала и атаковали Екатеринбург и Челябинск, преодолев до 1800 километров в глубокий тыл России.

По предварительным оценкам, реальная дальность полета может быть больше, поскольку расчеты расстояния от государственной границы Украины не учитывают точные места запуска.

Информацию об атаке также подтвердили губернатор Свердловской области Денис Паслер и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Фото: расстояние между Екатеринбургом и государственной границей Украины по данным Google Maps (Милитарный)

Фото: расстояние от Челябинска до государственной границы Украины по данным Google Maps (Милитарный)

Украина уже не впервые осуществляет удары на большие дистанции. В частности, ранее беспилотники неоднократно атаковали объекты в городе Орск, расположенном примерно в 1400 километрах от границы.

Удары Сил обороны по России

Напомним, в течение апреля Силы обороны Украины нанесли серии ударов по объектам на территории РФ.

В начале месяца операторы СБС вместе с СБУ поразили Алчевский металлургический комбинат, после чего там остановилось производство.

5 апреля после атаки украинских дронов приостановил работу нефтеперерабатывающий завод "Нижегороднефтеоргсинтез" - один из крупнейших в России.

16 апреля СБУ сообщила об ударе по Туапсинскому нефтеперерабатывающему заводу и объектам нефтетранспортной инфраструктуры в порту Туапсе.

В ночь на 18 апреля Силы обороны поразили сразу четыре важных объекта нефтеперерабатывающей отрасли РФ.

Также в ночь на 23 апреля беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ атаковали нефтеперекачивающую станцию "Горький" в Нижегородской области.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская ФедерацияУкраинаДрониЧелябинскЕкатеринбург