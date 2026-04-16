Туапсинский НПЗ в огне: повреждены нефтеналивные стендеры и трубопроводы терминала

В СБУ сообщили об ударе по Туапсинскому нефтеперерабатывающему заводу и объектам нефтетранспортной инфраструктуры в порту Туапсе в ходе операции, проведенной совместно с Силами обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в СБУ.

Удар по Туапсинскому НПЗ

Вчера и в ночь на 16 апреля подразделения Сил обороны Украины нанесли серию ударов по важным объектам российских сил.

Основной целью стал Туапсинский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае РФ.

Отмечено, что Туапсинский НПЗ выпускает широкий ассортимент нефтепродуктов стандарта Евро-5, основная часть которых предназначена для экспорта через морской терминал.

Предприятие, входящее в структуру "Роснефти", имеет проектную мощность переработки около 12 млн тонн нефти в год и задействовано в обеспечении российской армии.

После попадания на объекте возник пожар, масштабы повреждений уточняются.

Удары по военной инфраструктуре

Помимо НПЗ, поражены и другие цели. В частности, удар нанесен по району сосредоточения тактической группы 15-й отдельной береговой ракетной бригады Черноморского флота РФ (БРК "Бастион") в Севастополе на временно оккупированной территории Крыма.

Также сообщается о поражении средств ПВО противника: ЗРК "Бук-М2" в Багатовке на временно оккупированной территории Запорожской области, ЗРПК "Панцир" в Феодосии и ЗРК "Оса" в Водяном на Донетчине.

Удары по управлению и живой силе

Отдельно зафиксированы удары по пунктам управления беспилотниками противника в районах Вербового Запорожской области и Голой Пристани Херсонской области.

Также поражены скопления живой силы и командный пункт в районах Родинского, Затишного и Ровнополя на Донетчине.

Удар по нафтотерминалу Туапсе

Дополнительно сообщается о поражении инфраструктуры нафтотерминала порта Туапсе, который работает в связке с Туапсинским НПЗ. По данным источников, повреждены элементы трубопроводной системы, резервуарного парка и морских нафтоналивных сооружений. После ударов зафиксировано возгорание.