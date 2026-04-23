Силы беспилотных систем разгромили базу спецподразделения ФСБ

19:14 23.04.2026 Чт
В результате удара враг потерял десятки спецназовцев
Валерий Ульяненко
Силы беспилотных систем разгромили базу спецподразделения ФСБ

В среду, 22 апреля, Силы беспилотных систем поразили пункт управления и место размещения спецподразделения ФСБ России. Потери врага составляют 27 военнослужащих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление СБС ВСУ.

"В рамках боевой операции операторы 1-го отдельного центра беспилотных систем нанесли поражение по пункту управления и месту размещения оперативного подразделения ФСБ РФ", - говорится в заявлении.

Разведка установила, что в результате удара враг потерял 27 военнослужащих подразделения спецназначения, из которых:

  • 12 - безвозвратные (200);
  • 15 - санитарные (300).

Отмечается, что успешная операция была спланирована специалистами Центра глубинного поражения СБС во взаимодействии с подразделениями 1-го корпуса НГУ "Азов". В рамках проведения операции по объекту ФСБ была нанесена серия из восьми высокоточных ударов средствами FP-2.

"Силы беспилотных систем во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины продолжают системную работу по наиболее важным целям противника, снижая его способности к ведению специальных, диверсионных и агентурных действий против Украины", - сказано в заявлении.

УМД (Управление мобильных действий) ФСБ России - оперативное подразделение спецслужб страны-агрессора, которое выполняет контрразведывательные и специальные функции. Речь идет о диверсиях, агентурной работе на ВОТ, подрывной деятельности против Украины и взаимодействии с незаконными вооруженными формированиями.

Удары по важным объектам россиян

Напомним, Силы обороны Украины поразили вражескую РЛС из состава ЗРК С-400, логистические объекты и сосредоточение живой силы российских оккупантов.

Кроме того, на днях Силы обороны поразили радиолокационные станции врага во временно оккупированном Крыму и Белгородской области. Кроме того, на Луганщине поражен ЗРК "Тор-М1".

Ранее операторы СБС вместе с СБУ ударили по Алчевскому металлургическому комбинату, из-за чего там остановилось производство.

