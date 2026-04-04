Дроны СБУ остановили производство на Алчевском меткомбинате (видео)
Бойцы СБУ совместно с воинами 1-го отдельного центра Сил беспилотных систем ВСУ второй раз за месяц нанесли удар по Алчевскому металлургическому комбинату.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.
Отмечается, что это один из ключевых промышленных объектов в Луганской области, который оккупанты используют для обеспечения своего военного производства.
Продукция предприятия поставляется на российский "Уралвагонзавод", где изготавливают военную технику для армии РФ, в частности танки Т-90М "Прорыв" и гаубицы "Мста-С".
После идентификации расположения критических производственных мощностей комбината по ним были нанесены удары дронами FP-2 компании "Fire Point".
В результате поражения повреждены доменные печи, ключевые производственные цеха, дистилляционные колонны, газопроводы и электроподстанции, обеспечивающие работу предприятия. Из-за нанесенных повреждений комбинат остановил работу.
"СБУ вместе с Силами обороны Украины и в дальнейшем будет системно сокращать способности врага в военно-промышленной сфере!", - отметили в СБУ.
