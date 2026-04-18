Главная » Новости » Война в Украине

ВСУ поразили сразу четыре объекта нефтеперерабатывающей отрасли РФ

13:20 18.04.2026 Сб
2 мин
На местах ударов бушуют пожары
aimg Татьяна Степанова
ВСУ поразили сразу четыре объекта нефтеперерабатывающей отрасли РФ

В рамках снижения военно-экономического потенциала России в ночь на 18 апреля подразделения Сил обороны Украины поразили сразу четыре важных объекта нефтеперерабатывающей отрасли РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

В результате ударов украинских дронов бушуют пожары на:

  • нефтеперерабатывающих заводах "Новокуйбышевский" и "Сызранский" в Самарской области РФ;
  • нефтеналивном терминале "РПК-Высоцк "Лукойл-2" в Ленинградской области;
  • нефтеперекачивающей станции "Тихорецк" в Краснодарском крае.

Все объекты задействованы в обеспечении вооруженных сил российских оккупантов.

Масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Фото: Силы обороны поразили сразу четыре объекта нефтеперерабатывающей отрасли РФ (t.me/GeneralStaffZSU)

Кроме того, поражен ряд мест хранения горюче-смазочных материалов врага на временно оккупированных территориях Украины, в частности в районе Мариуполя.

Также украинские воины били по расположениям ремонтных подразделений врага в районах населенных пунктов Мангуш (ВОТ Донецкой обл.), Токмак (ВОТ Запорожской обл.) и Графское (ВОТ Донецкой обл.).

Удары по российским НПЗ

Напомним, 16 апреля в СБУ сообщили об ударе по Туапсинскому нефтеперерабатывающему заводу и объектам нефтетранспортной инфраструктуры в порту Туапсе во время операции, проведенной совместно с Силами обороны.

Также мы сообщали, что нефтеперерабатывающий завод "Нижегороднефтеоргсинтез", четвертый по размерам в РФ, приостановил работу после атаки украинских дронов 5 апреля.

А серия ударов по ключевым нефтяным терминалам России на Балтике нанесла стране-агрессору ущерб почти на миллиард долларов - и это только потерянный экспортный доход.

Больше по теме:
Российская Федерация НПЗ Вооруженные силы Украины Генштаб ВСУ Война в Украине
Новости
Дроны атаковали с семи направлений, есть прилеты: как ПВО отразила ночной удар РФ
Дроны атаковали с семи направлений, есть прилеты: как ПВО отразила ночной удар РФ
Аналитика
"Мне прилетело в дом". Репортаж из Дружковки, где воду черпают из луж, а за людьми охотятся КАБы
Юлия Акимова, Вероника Марченко "Мне прилетело в дом". Репортаж из Дружковки, где воду черпают из луж, а за людьми охотятся КАБы