ВСУ поразили сразу четыре объекта нефтеперерабатывающей отрасли РФ

В рамках снижения военно-экономического потенциала России в ночь на 18 апреля подразделения Сил обороны Украины поразили сразу четыре важных объекта нефтеперерабатывающей отрасли РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

Также украинские воины били по расположениям ремонтных подразделений врага в районах населенных пунктов Мангуш (ВОТ Донецкой обл.), Токмак (ВОТ Запорожской обл.) и Графское (ВОТ Донецкой обл.).

Кроме того, поражен ряд мест хранения горюче-смазочных материалов врага на временно оккупированных территориях Украины, в частности в районе Мариуполя.

Удары по российским НПЗ

Напомним, 16 апреля в СБУ сообщили об ударе по Туапсинскому нефтеперерабатывающему заводу и объектам нефтетранспортной инфраструктуры в порту Туапсе во время операции, проведенной совместно с Силами обороны.

Также мы сообщали, что нефтеперерабатывающий завод "Нижегороднефтеоргсинтез", четвертый по размерам в РФ, приостановил работу после атаки украинских дронов 5 апреля.

А серия ударов по ключевым нефтяным терминалам России на Балтике нанесла стране-агрессору ущерб почти на миллиард долларов - и это только потерянный экспортный доход.