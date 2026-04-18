ВСУ поразили сразу четыре объекта нефтеперерабатывающей отрасли РФ
В рамках снижения военно-экономического потенциала России в ночь на 18 апреля подразделения Сил обороны Украины поразили сразу четыре важных объекта нефтеперерабатывающей отрасли РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.
В результате ударов украинских дронов бушуют пожары на:
- нефтеперерабатывающих заводах "Новокуйбышевский" и "Сызранский" в Самарской области РФ;
- нефтеналивном терминале "РПК-Высоцк "Лукойл-2" в Ленинградской области;
- нефтеперекачивающей станции "Тихорецк" в Краснодарском крае.
Все объекты задействованы в обеспечении вооруженных сил российских оккупантов.
Масштабы нанесенного ущерба уточняются.
Фото: Силы обороны поразили сразу четыре объекта нефтеперерабатывающей отрасли РФ (t.me/GeneralStaffZSU)
Кроме того, поражен ряд мест хранения горюче-смазочных материалов врага на временно оккупированных территориях Украины, в частности в районе Мариуполя.
Также украинские воины били по расположениям ремонтных подразделений врага в районах населенных пунктов Мангуш (ВОТ Донецкой обл.), Токмак (ВОТ Запорожской обл.) и Графское (ВОТ Донецкой обл.).
Удары по российским НПЗ
Напомним, 16 апреля в СБУ сообщили об ударе по Туапсинскому нефтеперерабатывающему заводу и объектам нефтетранспортной инфраструктуры в порту Туапсе во время операции, проведенной совместно с Силами обороны.
Также мы сообщали, что нефтеперерабатывающий завод "Нижегороднефтеоргсинтез", четвертый по размерам в РФ, приостановил работу после атаки украинских дронов 5 апреля.
А серия ударов по ключевым нефтяным терминалам России на Балтике нанесла стране-агрессору ущерб почти на миллиард долларов - и это только потерянный экспортный доход.