Українські дрони вперше досягли Уралу, пролетівши до 1800 км

За попередніми оцінками, реальна дальність польоту може бути більшою, оскільки розрахунки відстані від державного кордону України не враховують точні місця запуску.

Інформацію про атаку також підтвердили губернатор Свердловської області Денис Паслер і губернатор Челябінської області Олексій Текслер.

Фото: відстань між Єкатеринбургом та державним кордоном України за даними Google Maps (Мілітарний)

Фото: відстань від Челябінська до державного кордону України за даними Google Maps (Мілітарний)

Україна вже не вперше здійснює удари на великі дистанції. Зокрема, раніше безпілотники неодноразово атакували об’єкти в місті Орськ, розташованому приблизно за 1400 кілометрів від кордону.

Нагадаємо, протягом квітня Сили оборони України завдали серії ударів по об’єктах на території РФ.

На початку місяця оператори СБС разом із СБУ уразили Алчевський металургійний комбінат, після чого там зупинилося виробництво.

5 квітня після атаки українських дронів призупинив роботу нафтопереробний завод "Нижегороднефтеоргсинтез" - один із найбільших у Росії.

16 квітня СБУ повідомила про удар по Туапсинському нафтопереробному заводу та об’єктах нафтотранспортної інфраструктури в порту Туапсе.