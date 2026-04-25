Обстріл України Графіки відключення світла Ормузька протока Війна в Україні

Українські дрони вперше досягли Уралу, пролетівши до 1800 км

16:04 25.04.2026 Сб
2 хв
До яких саме міст на Уралі вперше змогли дістатися українські дрони?
aimg Марія Науменко
Фото: оператор дрона (Getty Images)

Українські ударні дрони вперше дісталися до Уралу та атакували Єкатеринбург і Челябінськ, подолавши до 1800 кілометрів у глибокий тил Росії.

За попередніми оцінками, реальна дальність польоту може бути більшою, оскільки розрахунки відстані від державного кордону України не враховують точні місця запуску.

Інформацію про атаку також підтвердили губернатор Свердловської області Денис Паслер і губернатор Челябінської області Олексій Текслер.

Фото: відстань між Єкатеринбургом та державним кордоном України за даними Google Maps (Мілітарний)

Фото: відстань від Челябінська до державного кордону України за даними Google Maps (Мілітарний)

Україна вже не вперше здійснює удари на великі дистанції. Зокрема, раніше безпілотники неодноразово атакували об’єкти в місті Орськ, розташованому приблизно за 1400 кілометрів від кордону.

Удари Сил оборони по Росії

Нагадаємо, протягом квітня Сили оборони України завдали серії ударів по об’єктах на території РФ.

На початку місяця оператори СБС разом із СБУ уразили Алчевський металургійний комбінат, після чого там зупинилося виробництво.

5 квітня після атаки українських дронів призупинив роботу нафтопереробний завод "Нижегороднефтеоргсинтез" - один із найбільших у Росії.

16 квітня СБУ повідомила про удар по Туапсинському нафтопереробному заводу та об’єктах нафтотранспортної інфраструктури в порту Туапсе.

У ніч на 18 квітня Сили оборони уразили одразу чотири важливі об’єкти нафтопереробної галузі РФ.

Також у ніч на 23 квітня безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ атакували нафтоперекачувальну станцію "Горький" у Нижньогородській області.

