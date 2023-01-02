Над Киевом сбили 12 вражеских целей

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации.

ПВО продолжает работать.

На эту минуту над столицей было сбито около 12 воздушных целей, сообщили в КГВА.

Обновлено 03:38

Над Киевом уже сбили 16 вражеских целей, сообщает КГВА.

Ранее силами авиации и зенитных ракетных войск над Днепропетровской и Запорожской областями были уничтожены 6 ударных иранских дронов и одна высокоточная управляемая ракета.

Напомним, ночью 2 января Украину снова атаковали "Шахеды". Были замечены две группы дронов. Их точное количество пока не установлено.

В Киеве и Днепре прогремели взрывы. Сообщалось о работе ПВО, в том числе в Полтавской области.

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