Над Киевом сбили 12 вражеских целей
Ночью 2 января украинские военные сбили над Киевом 12 российских целей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации.
ПВО продолжает работать.
На эту минуту над столицей было сбито около 12 воздушных целей, сообщили в КГВА.
Обновлено 03:38
Над Киевом уже сбили 16 вражеских целей, сообщает КГВА.
Ранее силами авиации и зенитных ракетных войск над Днепропетровской и Запорожской областями были уничтожены 6 ударных иранских дронов и одна высокоточная управляемая ракета.
Напомним, ночью 2 января Украину снова атаковали "Шахеды". Были замечены две группы дронов. Их точное количество пока не установлено.
В Киеве и Днепре прогремели взрывы. Сообщалось о работе ПВО, в том числе в Полтавской области.
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