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Обломки дрона упали в одном из районов Киева: какие последствия

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Киев, Понедельник 02 января 2023 01:28
Обломки дрона упали в одном из районов Киева: какие последствия Фото: обломки дрона упали в одном из районов Киева (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В Деснянском районе Киева ночью 2 января упал обломок иранского дрона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко и мэра Виталия Кличко.

По предварительным данным, падение обломков было на проезжую часть дороги. Повреждены окна многоэтажного дома.

По данным мэра столицы, пострадал 19-летний мужчина, его госпитализировали. На месте работают экстренные службы.

Обновлено 02:32

Как уточнили в Киевской городской военной администрации, 19-летний молодой человек получил резаную рану стопы. Он наступил по неосторожности на обломки стекла. Мужчина направлен в травмпункт.

Обломки дрона упали в одном из районов Киева: какие последствияОбломки "Шахеда" упали в Деснянском районе Киева / Фото: tymoshenko_kyrylo

Напомним, ночью 2 января Украину снова атаковали "Шахеды". Были замечены две группы дронов. Их точное количество пока не установлено.

В Киеве и Днепре прогремели взрывы. Сообщалось о работе ПВО, в том числе в Полтавской области.

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