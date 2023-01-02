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Украинские военные сбили 9 "Шахедов" и высокоточную ракету

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Понедельник 02 января 2023 02:01
Украинские военные сбили 9 "Шахедов" и высокоточную ракету Фото: Украинские военные сбили 9 "Шахедов" и высокоточную ракету (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Воздушные силы и Сухопутные войска уничтожили девять иранских дронов и одну высокоточную ракету.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Воздушного командования "Восток" ВСУ.

Уточняется, что силами авиации и зенитных ракетных войск над Днепропетровской и Запорожской областями уничтожены 6 ударных иранских дронов и одна высокоточная управляемая ракета Х-59МК2, которая летела в направлении города Днепр.

Еще три "Шахеда" сбила противовоздушная оборона Сухопутных войск во взаимодействии с воздушным командованием "Восток".

Напомним, вечером 1 января в ряде областей была объявлена воздушная тревога. Над Украиной были замечены две группы иранских дронов. Их точное количество пока не установлено.

В Киеве и Днепре прогремели взрывы. Сообщалось о работе ПВО, в том числе в Полтавской области.

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