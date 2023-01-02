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Войска РФ запустили несколько волн "Шахедов" на Киев и область, - ОВА

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Киев, Понедельник 02 января 2023 03:34
Войска РФ запустили несколько волн "Шахедов" на Киев и область, - ОВА Фото: РФ запустила несколько волн "Шахедов" (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Российские войска в ночь на 2 января запустили несколько волн "Шахедов". В Киеве слышны взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Киевской областной военной администрации Алексея Кулебы.

Отмечается, враг целится в объекты критической инфраструктуры. Работает ПВО.

Кулеба призвал жителей оставаться в укрытиях.

Напомним, ночью 2 января Украину снова атаковали "Шахеды". Были замечены две группы дронов. Их точное количество пока не установлено.

В Киеве и Днепре прогремели взрывы. Сообщалось о работе ПВО, в том числе в Полтавской области.

По данным Киевской городской военной администрации, силы ПВО уничтожили по меньшей мере 16 вражеских целей на Киевом.

Ранее силами авиации и зенитных ракетных войск над Днепропетровской и Запорожской областями были уничтожены 6 ударных иранских дронов и одна высокоточная управляемая ракета.

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