По всей Украине воздушная тревога, в Киеве взрывы: что известно
Фото: в Киеве прогремели взрывы (Getty Images)
Ночью 1 января по всей Украине объявлена воздушная тревога. В Киеве прогремели взрывы.
Подробности о воздушной атаке собрало РБК-Украина
В Киевской области работают системы ПВО. Есть ракетная угроза и удары "Шахедами".
Жителей просят оставаться в укрытиях до отмены тревоги.
Как сообщает в Киевская городская военная администрация, предварительно, осколками ракеты поврежден автомобиль в Шевченковском районе.
Напомним, оккупанты нанесли очередной массированный удар по Украине 31 декабря.
Позже стало известно, что на подлете к Киеву украинские защитники сбили семь ракет и один дрон россиян.
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