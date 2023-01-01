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По всей Украине воздушная тревога, в Киеве взрывы: что известно

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Воскресенье 01 января 2023 00:55
По всей Украине воздушная тревога, в Киеве взрывы: что известно Фото: в Киеве прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Ночью 1 января по всей Украине объявлена воздушная тревога. В Киеве прогремели взрывы.

Подробности о воздушной атаке собрало РБК-Украина

В Киевской области работают системы ПВО. Есть ракетная угроза и удары "Шахедами".

Жителей просят оставаться в укрытиях до отмены тревоги.

Как сообщает в Киевская городская военная администрация, предварительно, осколками ракеты поврежден автомобиль в Шевченковском районе.

Напомним, оккупанты нанесли очередной массированный удар по Украине 31 декабря.

Позже стало известно, что на подлете к Киеву украинские защитники сбили семь ракет и один дрон россиян.

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