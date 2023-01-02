В Днепре прогремели взрывы, в Полтавской области работает ПВО

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне" .

В то же время сообщается о работе ПВО в Полтавской области.

Продолжается воздушная тревога.

Ранее взрывы прозвучали в Киеве. Как сообщили в ОВА, в столице и области работает ПВО.

Вечером 1 января в ряде областей была объявлена воздушная тревога. Над Украиной замечены две группы иранских дронов. Их точное количество пока не установлено.

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