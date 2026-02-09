Запрет российских инфопродуктов - это часть нашей оборонной стратегии, - Марутян

Запрет российских информационных продуктов является элементом оборонной стратегии Украины. Между тем повышение уровня медиаграмотности, смыслообразования и формирование социальных мифов - может стать важным "оружием".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова директора Института национальной устойчивости и безопасности, профессора кафедры глобальной и национальной безопасности Рены Марутян в интервью "Укринформу".

Что означает понятие "когнитивная война"

Эксперт рассказала, что в целом существуют разные школы и теории национальной безопасности: "европейская, американская, с 1990-х годов - украинская, а когда-то была советская".

Она отметила, что понятий, которые характеризуют такую войну, в принципе много. Просто "каждая школа имеет национальные и культурные особенности ее ведения".

Марутян сообщила, что понятие "когнитивная война" берет начало в американской теории безопасности (именно в США его начали вводить в научный оборот и нормативно-правовое поле)".

"В советское время, а также сейчас в России, это называют информационно-психологической или ментальной войной. В Украине профессор Георгий Почепцов написал несколько книг о смысловой войне - то есть войне за смыслы, за смыслообразование", - поделилась специалист.

Она добавила, что "целью информационной войны является влияние на общественное мнение, на массовое сознание".

"В то же время цель когнитивной войны - это влияние на сам процесс мышления, познания мира, который зависит от культурной матрицы человека, его национальной идентичности", - подчеркнула руководительница Института национальной устойчивости и безопасности.

Именно поэтому, по ее словам, субъектами на поле когнитивной войны становятся:

культура;

образование.

"Все то, что формирует картину мира человека: кто мы, где мы живем, кто наши друзья и враги, во что мы верим, какие у нас святыни и тому подобное. Все это закладывается в процессе социализации, с детства", - объяснила эксперт.

Почему каждому украинцу нужен "ментальный щит"

В условиях войны всю российскую информацию нужно пропускать через так называемый "ментальный щит", то есть недоверие ко всему российскому должно быть априори.

"Возможно, со временем что-то изменится. Но пока что всю российскую информацию, политические заявления, культурный продукт, в том числе кино и мультфильмы, - нужно пропускать через фильтры нашей когнитивной устойчивости", - подчеркнула Марутян.

Она объяснила, что это - "наш "ментальный щит" против когнитивных вирусов, которыми нас хотят "заразить".

"Специалисты уже давно признают: не так важно противодействовать каждому отдельному фейку, как формировать когнитивную устойчивость населения как системную защиту", - отметила ученая.

Что сегодня является "оружием" в когнитивной войне

"В когнитивном смысле об "оружии" можно говорить лишь условно - в кавычках. Ведь оно не убивает людей физически. В то же время повышение уровня медиаграмотности, смыслообразования и формирование социальных мифов - это тоже оружие", - напомнила Марутян.

Она отметила, что "когда речь идет о мифе, имеется в виду не выдумка", а "смысловая конструкция", которую "общество создает для себя".

"Сегодня мы формируем миф современной Украины: мы стойкие, нас не смогла одолеть "вторая армия мира", мы выгнали ее из-под Киева и Харькова, она не может победить нас на поле боя, поэтому прибегает к террору холодом и т.п.", - объяснила специалист.

Таким образом, "современный социальный миф строится на фактах, а дальше к ним добавляются эмоции, оценки, суждения и смыслы - так формируется позитивная история о самих себе".

"Сенсообразование является составляющей когнитивного доминирования. Недаром говорят, что современная война - это война мифов. У врага таким мифом является "русский мир". Он вполне реальный и практичный: сочетает российскую культуру - литературу, балет, кинематограф - с нарративом о Путине как "великом вожде", - признала Марутян.

Она добавила, что такая большая мифотворческая идея "раскладывается на стратегические и тактические нарративы", которые распространяются через любые информационные продукты:

кино;

мультфильмы;

компьютерные игры;

театральные постановки;

книги.

"Все это относится к когнитивной сфере, ведь, потребляя такие продукты, человек формирует собственную картину мира", - объяснила специалист.

При этом человек не станет объектом российского когнитивного влияния, если не будет смотреть российские новости, их фильмы (оно просто не дойдет до его сознания), а его ребенок - не будет смотреть мультфильм "Маша и Медведь".

"Именно поэтому запрет российских информационных продуктов является элементом нашей оборонной стратегии - не пускать вражеский смысловой продукт на собственную информационную территорию", - подчеркнула профессор.

В завершение она признала, что такой продукт "все равно частично проникает - через спутниковые тарелки, YouTube и другие платформы".

"Так что параллельно мы должны создавать собственные, привлекательные и конкурентные информационные продукты", - подытожила Марутян.