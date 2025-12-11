ua en ru
Чт, 11 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Украина не имеет инструментов запрета русскоязычных версий сайтов, - языковой омбудсмен

Четверг 11 декабря 2025 13:57
UA EN RU
Украина не имеет инструментов запрета русскоязычных версий сайтов, - языковой омбудсмен Фото: Языковой омбудсмен объяснила, можно ли запретить русскую языковую версию украинских сайтов (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Петиция с призывом полностью запретить русскоязычные версии сайтов в Украине набрала необходимые 25 тысяч голосов. Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская отмечает, что соответствующее требование противоречит действующему законодательству.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий Ивановской "Интерфакс-Украина".

"Это симптом глубокой боли украинцев"

Ивановская отметила, что появление такой петиции - реакция общества на длительное присутствие русского языка в публичном пространстве.

"Украинцы устали от тени колониального языка и стремятся очистить цифровую среду. Это справедливые чувства, игнорировать их нельзя", - подчеркнула языковой омбудсмен.

По ее словам, чрезмерное присутствие русского языка - следствие столетней политики русификации, и Украина имеет полное моральное право на языковую деколонизацию.

Запрет русскоязычных сайтов противоречит закону

Несмотря на общественный запрос, государство не может принимать решения, нарушающие конституционные нормы, отметила Ивановская. В частности, требование петиции противоречит статье 27 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", которая позволяет другие языковые версии при условии приоритета украинского.

"Закон не уполномочивает государство запрещать языки на частных веб-ресурсах. Полный запрет нарушает конституционные гарантии и открывает дорогу международным жалобам. Это будет давать врагу повод обвинять Украину в языковых репрессиях", - пояснила омбудсмен.

Ивановская подчеркнула, что языковая деколонизация - это не зеркальный запрет всего русского, а последовательное и законное утверждение украинского языка.

"Если мы будем двигаться по пути тотальных запретов, мы не выстроим Украину. Мы не имитируем Россию - мы формируем собственное пространство", - отметила она.

Возможны ли изменения в законодательство

По словам омбудсмена, теоретически можно рассмотреть правку, которая позволяла бы другие языковые версии сайтов, кроме русской, однако для этого нужны законные механизмы.

"Если будет найдена законодательная формула, это возможно. Но по состоянию на сейчас у государства нет правового инструмента для полного запрета", - сказала Ивановская.

Она также подчеркнула, что никакой прагматической причины использовать язык страны-агрессора на украинских ресурсах нет.

Действующее законодательство обязывает украинские сайты иметь украиноязычную версию по умолчанию, но позволяет существование других языковых версий - если украинский является главным и не менее полным, чем другие.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине еще в феврале 2025 года поддержали петицию, в которой предлагают запретить воспроизведение русскоязычных песен на стриминговых платформах в Украине. Автор инициативы объясняет это необходимостью защиты информационного пространства, недопущения финансовой поддержки страны-агрессора и популяризации украинской музыки.

Позже языковой омбудсмен Елена Ивановская заявила, что общественное неприятие исполнения русскоязычных песен в публичном пространстве понятно во время войны, однако для их запрета нужны четкие законодательные механизмы. Она подчеркнула, что действующее законодательство не запрещает пение на других языках, если это не противоречит другим нормам, а ограничения в отношении российского культурного продукта касаются именно артистов и происхождения произведений, а не языка.

Читайте РБК-Украина в Google News
Языковой омбудсмен Языковой закон
Новости
Территории и ЗАЭС. Axios узнало детали ответа Украины на мирный план Трампа
Территории и ЗАЭС. Axios узнало детали ответа Украины на мирный план Трампа
Аналитика
Света будет больше? Смогут ли решения Кабмина смягчить графики отключений
Юрий Дощатов, Дмитрий Сидоров Света будет больше? Смогут ли решения Кабмина смягчить графики отключений