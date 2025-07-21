Символическое неравенство? Языковой омбудсмен предлагает отменить "особый статус русского"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова языкового омбудсмена в интервью "Укринформу".

Позиция Ивановской относительно языковой политики в Украине

По словам Уполномоченной по защите государственного языка, украинский должен звучать и функционировать везде - от смартфонов до международных платформ.

Она объяснила: это не только вопрос удобства, но вопрос идентичности и конкурентоспособности.

"Мы будем глубоко уважать все языки национальных меньшинств, но в то же время четко и последовательно формировать единое украиноязычное пространство - как приоритет безопасности, интеграционный и гуманитарный приоритет", - сообщила языковой омбудсмен.

Она добавила, что в связи с этим "необходимо устранить символическое неравенство в законодательстве".

"В частности, отменить особый статус русского языка, который в условиях вооруженной агрессии РФ является не только средством коммуникации, но и инструментом дестабилизации", - подчеркнула Ивановская.

Она отметила, что конституционная модель языковой политики должна быть согласована:

с реальностью войны;

со стремлением украинского общества к настоящему языковому равенству без колониального наследия.

"Все эти направления объединяет главное: языковая политика должна быть уверенной, но не авторитарной; последовательной, но чувствительной к контексту; государственной, но открытой к сотрудничеству с гражданским обществом", - считает специалист.

По ее мнению, необходимо "отказаться от ложного противопоставления "мягкая сила или силовое давление".

"Успешная языковая политика - это равновесие между требованием и поддержкой", - отметила Уполномоченная по защите государственного языка.

В завершение Ивановская напомнила, что "особенно в условиях полномасштабной войны украинский язык перестал быть лишь формальной нормой - он стал внутренним выбором миллионов людей".

Она добавила, что для многих граждан "переход на украинский не был обычным шагом солидарности", но "глубоким жестом самосознания".

"Русификация, какой бы гибридной она ни была, сегодня не имеет ни культурной, ни моральной опоры. Мы научились видеть в собственном языке не ограничение, а мировоззренческий ресурс, который является частью нашей национальной безопасности", - подытожила языковой омбудсмен.

О каком "особом статусе русского языка" идет речь

Согласно статье 10 раздела I нашей Конституции, применение языков в Украине гарантируется Конституцией и определяется законом.

В ней подчеркивается, что:

государственным языком в Украине является украинский язык;

государство способствует изучению языков международного общения.

Кроме того, государство обеспечивает всестороннее развитие и функционирование украинского языка во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины.

Отмечается одновременно, что "в Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств".

Следовательно, скорее всего, речь идет именно о таком упоминании русского языка в Конституции Украины.

Ранее - еще в июле 2021 года - упоминание русского языка в Конституции в одном из своих решений прокомментировал Конституционный суд Украины.

"Несмотря на то, что в этом предписании из всех языков со статусом языка национального меньшинства выделен только русский язык, это не означает предоставления ему Конституцией Украины привилегированного юридического статуса", - постановила тогда Большая палата КСУ.

В своем решении судьи объяснили, что это бы противоречило "принципу запрета дискриминации в такой плоскости юридического регулирования, как национальный режим развития, использования и защиты языков национальных меньшинств".

Стоит заметить, что согласно статье 154 раздела XIII Основного закона, законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины может быть подан в Верховную Раду президентом или не менее чем третью народных депутатов от конституционного состава парламента.

В то же время в статье 157 отмечается, что Конституция Украины не может быть изменена в условиях военного или чрезвычайного положения.