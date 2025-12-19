Штрафы за нарушение языкового закона предлагают увеличить: что может измениться

Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская обратилась к Кабинету министров с предложением повысить административные штрафы за нарушение языкового закона в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию языкового омбудсмена в Facebook.

Что именно предлагает изменить Ивановская и зачем

Елена Ивановская сообщила, что обратилась к правительству с предложением инициировать повышение административных штрафов за нарушение закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Сделать это можно путем внесения изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях (КУоАП).

Языковой омбудсмен объяснила, что в обращении, адресованном премьер-министру Украины, отмечается, что действующие санкции:

не выполняют надлежащей превентивной функции;

фактически не сдерживают нарушителей.

"Действующие размеры административных взысканий за нарушения требований ЗУ "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" не обеспечивают должного превентивного эффекта и не стимулируют субъектов правонарушений к их устранению", - рассказала Ивановская.

Она добавила, что "в ряде случаев уплата штрафа является менее обременительной, чем приведение деятельности в соответствие с требованиями законодательства".

Следовательно, по мнению специалиста, усиление административной ответственности является необходимым условием обеспечения:

реальной действенности языкового законодательства;

уважения к букве закона;

уважения к государственному языку как конституционной ценности и элементу национальной безопасности Украины.

О нарушениях в каких сферах сообщают люди

Языковой омбудсмен обратила внимание на то, что в последние годы количество обращений граждан о нарушениях языкового законодательства растет.

Речь идет, в частности, про:

сферу обслуживания;

рекламу;

интернет-ресурсы;

публичную информацию.

Ивановская отметила, что низкий уровень ответственности за такие правонарушения:

нивелирует саму идею государственного контроля;

создает у нарушителей ощущение безнаказанности.

"Символические штрафы не соизмеримы с экономической выгодой, которую получают отдельные субъекты хозяйствования, системно игнорируя требования закона, а потому не мотивируют к добровольному выполнению языковых норм", - объяснила она.

Публикация Ивановской (скриншот: facebook.com/govuamova)