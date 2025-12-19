ua en ru
Главная » Жизнь » Общество

Штрафы за нарушение языкового закона предлагают увеличить: что может измениться

Пятница 19 декабря 2025 14:42
Штрафы за нарушение языкового закона предлагают увеличить: что может измениться Языковой омбудсмен предлагает ужесточить наказание за нарушение языкового закона (фото иллюстративное: freepik.com)
Автор: Ирина Костенко

Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская обратилась к Кабинету министров с предложением повысить административные штрафы за нарушение языкового закона в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию языкового омбудсмена в Facebook.

Что именно предлагает изменить Ивановская и зачем

Елена Ивановская сообщила, что обратилась к правительству с предложением инициировать повышение административных штрафов за нарушение закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Сделать это можно путем внесения изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях (КУоАП).

Языковой омбудсмен объяснила, что в обращении, адресованном премьер-министру Украины, отмечается, что действующие санкции:

  • не выполняют надлежащей превентивной функции;
  • фактически не сдерживают нарушителей.

"Действующие размеры административных взысканий за нарушения требований ЗУ "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" не обеспечивают должного превентивного эффекта и не стимулируют субъектов правонарушений к их устранению", - рассказала Ивановская.

Она добавила, что "в ряде случаев уплата штрафа является менее обременительной, чем приведение деятельности в соответствие с требованиями законодательства".

Следовательно, по мнению специалиста, усиление административной ответственности является необходимым условием обеспечения:

  • реальной действенности языкового законодательства;
  • уважения к букве закона;
  • уважения к государственному языку как конституционной ценности и элементу национальной безопасности Украины.

О нарушениях в каких сферах сообщают люди

Языковой омбудсмен обратила внимание на то, что в последние годы количество обращений граждан о нарушениях языкового законодательства растет.

Речь идет, в частности, про:

  • сферу обслуживания;
  • рекламу;
  • интернет-ресурсы;
  • публичную информацию.

Ивановская отметила, что низкий уровень ответственности за такие правонарушения:

  • нивелирует саму идею государственного контроля;
  • создает у нарушителей ощущение безнаказанности.

"Символические штрафы не соизмеримы с экономической выгодой, которую получают отдельные субъекты хозяйствования, системно игнорируя требования закона, а потому не мотивируют к добровольному выполнению языковых норм", - объяснила она.

Штрафы за нарушение языкового закона предлагают увеличить: что может изменитьсяПубликация Ивановской (скриншот: facebook.com/govuamova)

Напомним, ранее уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская предложила отменить "особый статус русского" в Украине и объяснила, возможно ли запретить русскоязычные версии сайтов.

Позже она выразила мнение, что общественная поддержка запрета исполнения песен на русском языке в публичном пространстве требует четкого законодательного урегулирования.

Кроме того, омбудсмен сообщила о планах насчет уточнения (модернизации и адаптации) действующего законодательства по использованию государственного языка в сфере внешкольного образования.

Читайте также, почему блокировка социальных сетей (в частности Telegram) может быть полезной для детей и подростков в Украине.

