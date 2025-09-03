В Украине запускают режим Defence City: какие льготы получат предприятия ОПК

О каком законе идет речь и чем он важен

Гражданам рассказали, что в среду, 3 сентября, возвращен в ВРУ с подписью от президента был закон №4577-IX о внесении изменений в Налоговый кодекс и другие законы Украины относительно поддержки предприятий ОПК.

Уточняется, что документ предусматривает создание уникального правового режима Defence City для предприятий, которые производят:

вооружение;

боеприпасы;

военную технику;

специальную технику.

Речь идет про:

систему налоговых льгот (освобождение от налога на прибыль, землю, недвижимость и эконалога до 2036 года);

упрощение таможенных процедур и экспортного контроля;

дополнительную защиту информации о производителях;

государственную поддержку в случае релокации предприятий.

Ожидается, что условия такого режима должны стимулировать дальнейший рост оборонной промышленности (которая с начала полномасштабного вторжения РФ уже выросла в 35 раз).

Публикация ВРУ (скриншот: t.me/verkhovnaradaukrainy)

Что именно изменится для предприятий ОПК в Украине

Министр обороны Денис Шмыгаль напомнил, что развитая украинская оборонная индустрия - одна из гарантий нашей безопасности.

"Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о запуске Defence City", - подтвердил он.

Чиновник объяснил, что Defence City - специальный правовой режим, который предоставляет ряд льгот для производителей вооружения и военной техники:

освобождение от налога на прибыль (при условии реинвестирования);

освобождение от налога на землю и недвижимость (если используется в производстве);

освобождение от экологического налога;

упрощение таможенных процедур;

упрощенный режим международной передачи оборонной продукции;

особенности релокации и реализация мер по повышению защиты производственных мощностей - поддерживаются государством.

Согласно информации Шмыгаля, открыто присоединиться к Defence City смогут производители ОПК, которые:

имеют стратегическое значение для обороноспособности государства;

отвечают требованиям прозрачности.

"Создаем еще более благоприятные условия для украинских оружейников. Действуем быстро и побуждаем к этому наших производителей. Наше оружие - наша умная сила", - подытожил министр.

Публикация Шмыгаля (скриншот: facebook.com/dshmyhal)