В Украине запускают режим Defence City: какие льготы получат предприятия ОПК

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о поддержке предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Он предусматривает создание уникального правового режима Defence City.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады Украины в Telegram.
Гражданам рассказали, что в среду, 3 сентября, возвращен в ВРУ с подписью от президента был закон №4577-IX о внесении изменений в Налоговый кодекс и другие законы Украины относительно поддержки предприятий ОПК.
Уточняется, что документ предусматривает создание уникального правового режима Defence City для предприятий, которые производят:
Речь идет про:
Ожидается, что условия такого режима должны стимулировать дальнейший рост оборонной промышленности (которая с начала полномасштабного вторжения РФ уже выросла в 35 раз).
Министр обороны Денис Шмыгаль напомнил, что развитая украинская оборонная индустрия - одна из гарантий нашей безопасности.
"Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о запуске Defence City", - подтвердил он.
Чиновник объяснил, что Defence City - специальный правовой режим, который предоставляет ряд льгот для производителей вооружения и военной техники:
Согласно информации Шмыгаля, открыто присоединиться к Defence City смогут производители ОПК, которые:
"Создаем еще более благоприятные условия для украинских оружейников. Действуем быстро и побуждаем к этому наших производителей. Наше оружие - наша умная сила", - подытожил министр.
