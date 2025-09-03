В Україні запускають режим Defence City: які пільги отримають підприємства ОПК

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про підтримку підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК). Він передбачає створення унікального правового режиму Defence City.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Верховної Ради України у Telegram.
Громадянам розповіли, що в середу, 3 вересня, повернуто до ВРУ з підписом від президента було закон №4577-IX про внесення змін до Податкового кодексу та інших законів України щодо підтримки підприємств ОПК.
Уточнюється, що документ передбачає створення унікального правового режиму Defence City для підприємств, які виробляють:
Йдеться про:
Очікується, що умови такого режиму мають стимулювати подальше зростання оборонної промисловості (яка від початку повномасштабного вторгнення РФ вже зросла у 35 разів).
Міністр оборони Денис Шмигаль нагадав, що розвинена українська оборонна індустрія - одна з гарантій нашої безпеки.
"Президент України Володимир Зеленський підписав закони про запуск Defence City", - підтвердив він.
Урядовець пояснив, що Defence City - спеціальний правовий режим, який надає низку пільг для виробників озброєння та військової техніки:
Згідно з інформацією Шмигаля, відкрито долучитися до Defence City зможуть виробники ОПК, які:
"Створюємо ще більш сприятливі умови для українських зброярів. Діємо швидко та спонукаємо до цього наших виробників. Наша зброя - наша розумна сила", - підсумував міністр.
