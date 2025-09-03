UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

В Україні запускають режим Defence City: які пільги отримають підприємства ОПК

В Україні взялись за створення унікального правового режиму Defence City (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про підтримку підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК). Він передбачає створення унікального правового режиму Defence City.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Верховної Ради України у Telegram.

Про який закон ідеться і чим він важливий

Громадянам розповіли, що в середу, 3 вересня, повернуто до ВРУ з підписом від президента було закон №4577-IX про внесення змін до Податкового кодексу та інших законів України щодо підтримки підприємств ОПК.

Уточнюється, що документ передбачає створення унікального правового режиму Defence City для підприємств, які виробляють:

  • озброєння;
  • боєприпаси;
  • військову техніку;
  • спеціальну техніку.

Йдеться про:

  • систему податкових пільг (звільнення від податку на прибуток, землю, нерухомість та екоподатку до 2036 року);
  • спрощення митних процедур та експортного контролю;
  • додатковий захист інформації про виробників;
  • державну підтримку у разі релокації підприємств.

Очікується, що умови такого режиму мають стимулювати подальше зростання оборонної промисловості (яка від початку повномасштабного вторгнення РФ вже зросла у 35 разів).

Публікація ВРУ (скриншот: t.me/verkhovnaradaukrainy)

Що саме зміниться для підприємств ОПК в Україні

Міністр оборони Денис Шмигаль нагадав, що розвинена українська оборонна індустрія - одна з гарантій нашої безпеки.

"Президент України Володимир Зеленський підписав закони про запуск Defence City", - підтвердив він.

Урядовець пояснив, що Defence City - спеціальний правовий режим, який надає низку пільг для виробників озброєння та військової техніки:

  • звільнення від податку на прибуток (за умови реінвестування);
  • звільнення від податку на землю та нерухомість (якщо використовується у виробництві);
  • звільнення від екологічного податку;
  • спрощення митних процедур;
  • спрощений режим міжнародної передачі оборонної продукції;
  • особливості релокації та реалізація заходів із підвищення захисту виробничих потужностей - підтримуються державою.

Згідно з інформацією Шмигаля, відкрито долучитися до Defence City зможуть виробники ОПК, які:

  • мають стратегічне значення для обороноздатності держави;
  • відповідають вимогам прозорості.

"Створюємо ще більш сприятливі умови для українських зброярів. Діємо швидко та спонукаємо до цього наших виробників. Наша зброя - наша розумна сила", - підсумував міністр.

Публікація Шмигаля (скриншот: facebook.com/dshmyhal)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як в Україні змінюється система закупівель дронів для ЗСУ та як працює спеціальний маркетплейс зброї DOT-Chain Defence (який дозволяє військовим самостійно замовляти дрони й швидко їх отримувати).

Крім того, ми пояснювали, чому Україні варто відкрити експорт зброї.

Читайте також, як Україна веде переговори щодо запуску оборонного виробництва для нашої країни за кордоном.

Володимир ЗеленськийМіністерство оборони РФОПКЗбройні сили УкраїниПодаткиЗброя в Україні