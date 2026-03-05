Есть три дня. АМКУ требует от АЗС объяснить повышение цен на топливо

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Кириленко в эфире "Суспільне новини ".

Он рассказал, что АМКУ в рамках осуществления мер контроля направил требования с исчерпывающим перечнем вопросов.

"Эти требования очень со сжатыми сроками. Срок предоставлен три дня всем участникам реализации рынка светлых нефтепродуктов, именно для того, чтобы получить уже официальную информацию относительно причин оснований повышения цен на нефтепродукты, в том числе сжиженный газ", - отметил Кириленко.

Что предшествовало

Вчера, 4 марта, глава профильного комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев призвал представителей топливного рынка не использовать панические настроения для получения сверхприбылей.

"Все же понимают, что скачок цен на топливо, которое вы продаете, сейчас имеет очень ограниченную причинно-следственную связь с войной в Иране, хотя бы с учетом временного лага. Опомнитесь. Не заставляйте обращаться в Антимонопольный (комитет - ред.)", - заявил Гетманцев.

Ситуация на топливном рынке

Напомним, в Украине в течение нескольких дней подряд наблюдается постепенный рост цен на топливо на заправках.

Это касается как бензина, так и дизеля и автогаза, при этом подорожание фиксируется в большинстве крупных сетей АЗС. Цены отличаются в зависимости от сети и региона, но все они меняются исключительно в большую сторону.