Украинцам будут возвращать деньги за каждую заправку авто, но есть ограничение
Украинцам будут возвращать часть денег за каждую заправку на АЗС, однако такой кэшбек будет работать только до мая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Юлии Свириденко.
Она рассказала, что при покупке на АЗС украинцы смогут получить кэшбек в размере:
- 15% на дизельное топливо
- 10% на бензин
- 5% на автогаз
"Кэшбек на топливо будет работать до 1 мая на всех АЗС, которые присоединятся к программе. Выплаты будут осуществлены на базе программы "Национальный кэшбек", которой уже пользуются 9,4 млн граждан", - говорится в заявлении Свириденко.
Подорожание топлива в Украине
Напомним, из-за ситуации на Ближнем Востоке зафиксирована нестабильность на мировом энергетическом рынке. Цены на нефть выросли до 100 долларов за баррель, затем начали немного снижаться - сейчас нефть Brent торгуется примерно по 96 долларов за баррель.
В то же время эксперты отмечают, что даже после падения примерно на 20% нефть все равно остается дороже, чем до начала кризиса на Ближнем Востоке. Общий рост цен составляет около 20% На фоне этой ситуации в Украине на АЗС начали расти цены на топливо.
Антимонопольный комитет Украины обратился к крупнейшим сетям АЗС с требованием объяснить повышение цен. По словам главы АМКУ Павла Кириленко, спрос на бензин А-95 вырос на 40-70%, на дизель - на 60-140%, что значительно повлияло на рыночную ситуацию.
Кроме того, председатель профильного комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев призвал представителей топливного рынка не использовать панические настроения для получения сверхприбылей.