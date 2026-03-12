ua en ru
Главная » Бизнес » Экономика

Украинцам будут возвращать деньги за каждую заправку авто, но есть ограничение

17:33 12.03.2026 Чт
2 мин
Кэшбек на топливо будет действовать на базе программы "Национальный кэшбек", но недолго
aimg Валерий Ульяненко
Украинцам будут возвращать деньги за каждую заправку авто, но есть ограничение Фото: украинцам будут возвращать от 5% до 15%, в зависимости от вида топлива (Getty Images)

Украинцам будут возвращать часть денег за каждую заправку на АЗС, однако такой кэшбек будет работать только до мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Юлии Свириденко.

Читайте также: Дефицита не будет? Почему падение цен на нефть не остановит подорожание топлива в Украине

Она рассказала, что при покупке на АЗС украинцы смогут получить кэшбек в размере:

  • 15% на дизельное топливо
  • 10% на бензин
  • 5% на автогаз

"Кэшбек на топливо будет работать до 1 мая на всех АЗС, которые присоединятся к программе. Выплаты будут осуществлены на базе программы "Национальный кэшбек", которой уже пользуются 9,4 млн граждан", - говорится в заявлении Свириденко.

Подорожание топлива в Украине

Напомним, из-за ситуации на Ближнем Востоке зафиксирована нестабильность на мировом энергетическом рынке. Цены на нефть выросли до 100 долларов за баррель, затем начали немного снижаться - сейчас нефть Brent торгуется примерно по 96 долларов за баррель.

В то же время эксперты отмечают, что даже после падения примерно на 20% нефть все равно остается дороже, чем до начала кризиса на Ближнем Востоке. Общий рост цен составляет около 20% На фоне этой ситуации в Украине на АЗС начали расти цены на топливо.

Антимонопольный комитет Украины обратился к крупнейшим сетям АЗС с требованием объяснить повышение цен. По словам главы АМКУ Павла Кириленко, спрос на бензин А-95 вырос на 40-70%, на дизель - на 60-140%, что значительно повлияло на рыночную ситуацию.

Кроме того, председатель профильного комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев призвал представителей топливного рынка не использовать панические настроения для получения сверхприбылей.

