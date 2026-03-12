По 1500 грн пенсионерам и кэшбек за топливо: Зеленский анонсировал новые выплаты
Правительство готовит новые программы поддержки для украинцев. В частности, доплаты пенсионерам и компенсации расходов на топливо.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.
"Договорились с Премьер-министром Юлией Свириденко, первым вице-премьером Денисом Шмыгалем и министрами Алексеем Соболевым и Денисом Улютиным подготовить несколько программ поддержки для украинцев", - сообщил Зеленский.
В частности, по его словам, Министерство социальной политики должно подготовить на апрель программу специальной доплаты для украинских пенсионеров и тех групп общества, которые получают социальную помощь.
Такую доплату получат не менее 13 миллионов украинцев, ее объем составит 1500 гривен.
"Средства должны поступить людям без всякой бюрократии и будут начислены автоматически именно тем, чей уровень доходов означает, что поддержка нужна", - подчеркнул президент.
Также министерства экономики и энергетики должны подготовить программу поддержки для тех украинцев, которые сейчас испытывают особое давление из-за дестабилизации топливного рынка в результате ситуации вокруг Ирана и сокращения поставок нефти на мировой рынок.
Программа будет касаться потребителей дизеля, бензина и автомобильного газа в Украине и будет работать через систему кэшбэка, позволяя компенсировать часть расходов на топливо.
"Поручил Юлии Свириденко сегодня-завтра проработать детали программ поддержки и представить их обществу", - добавил Зеленский.
Подорожание топлива в Украине
Напомним, из-за операции США и Израиля против Ирана, на мировом энергорынке наблюдается значительная нестабильность. Цены на нефть выросли до 100 долларов за баррель, затем начали немного снижаться.
Сейчас нефть Brent торгуется примерно по 96 долларов за баррель.
В то же время эксперты отмечают, что даже после падения примерно на 20% нефть все равно остается дороже, чем до начала кризиса на Ближнем Востоке. Общий рост цен составляет около 20%.
На фоне этой ситуации в Украине на АЗС начали расти цены на топливо.
5 марта Антимонопольный комитет Украины дал участникам рынка три дня, чтобы объяснить причины существенного подорожания.
Из-за ситуации на топливном рынке в Верховную Раду Украины вчера, 11 марта, вызвали главу АМКУ Павла Кириленко.
Глава АМКУ рассказал, что одним из главных факторов роста цен на топливо стала остановка крупнейшего нефтеперерабатывающего завода в Украине. Также есть и другие причины.
По словам Кириленко, спрос на бензин А-95 вырос на 40-70%, а на дизельное топливо - на 60-140%.