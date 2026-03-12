По 1500 грн пенсионерам и кэшбек за топливо: Зеленский анонсировал новые выплаты

Правительство готовит новые программы поддержки для украинцев. В частности, доплаты пенсионерам и компенсации расходов на топливо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

"Договорились с Премьер-министром Юлией Свириденко, первым вице-премьером Денисом Шмыгалем и министрами Алексеем Соболевым и Денисом Улютиным подготовить несколько программ поддержки для украинцев", - сообщил Зеленский.

В частности, по его словам, Министерство социальной политики должно подготовить на апрель программу специальной доплаты для украинских пенсионеров и тех групп общества, которые получают социальную помощь.

Такую доплату получат не менее 13 миллионов украинцев, ее объем составит 1500 гривен.

"Средства должны поступить людям без всякой бюрократии и будут начислены автоматически именно тем, чей уровень доходов означает, что поддержка нужна", - подчеркнул президент.

Также министерства экономики и энергетики должны подготовить программу поддержки для тех украинцев, которые сейчас испытывают особое давление из-за дестабилизации топливного рынка в результате ситуации вокруг Ирана и сокращения поставок нефти на мировой рынок.

Программа будет касаться потребителей дизеля, бензина и автомобильного газа в Украине и будет работать через систему кэшбэка, позволяя компенсировать часть расходов на топливо.

"Поручил Юлии Свириденко сегодня-завтра проработать детали программ поддержки и представить их обществу", - добавил Зеленский.