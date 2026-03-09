Нефть превысила 100 долларов из за войны в Иране
Эскалация конфликта на Ближнем Востоке вызвала резкие колебания на мировых рынках. На фоне боевых действий в Иране цены на нефть превысили отметку в 100 долларов за баррель впервые с момента полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию CNN.
Резкий рост нефтяных котировок
Инвесторы опасаются, что военный конфликт может привести к длительным ограничениям поставок нефти из региона Ближнего Востока.
На этом фоне фьючерсы на американскую нефть выросли на 14,7%.
Фьючерсы на Brent, которая считается мировым ориентиром нефтяных цен, поднялись на 12,63% и достигли 104 долларов за баррель по состоянию на 18:06 по восточному времени.
Падение фондовых рынков
Одновременно с ростом цен на нефть усилилось давление на фондовые площадки. Фьючерсы на Dow снизились на 851,6 пункта, что составляет около 2%.
Фьючерсы на индекс S&P 500 и технологический Nasdaq также показали снижение — на 1,73% и 1,65% соответственно.
Инвесторы опасаются, что потрясения на энергетическом рынке могут усилить инфляционное давление в США.
Рост цен на бензин в США
Ситуация на нефтяном рынке уже отразилась на стоимости топлива. По данным Американской автомобильной ассоциации, после первых ударов по Ирану 28 февраля средняя цена бензина в США в воскресенье достигла 3,45 доллара за галлон.
Это примерно на 16% больше, чем неделей ранее.
Реакция администрации США
В администрации президента США Дональда Трампа попытались успокоить рынок.
В воскресенье представители власти заявили, что военная операция против Ирана, которую проводят США и Израиль, не должна привести к долгосрочным проблемам с поставками топлива.
Напоминаем, что министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон рассматривает возможность смягчения ограничений на российскую нефть. По его словам, такой шаг может быть использован для стабилизации мирового нефтяного рынка и устранения возможного дефицита сырья, возникшего на фоне военной операции против Ирана.
Отметим, что министр энергетики США Крис Райт заявил, что Соединенные Штаты не планируют менять санкционную политику в отношении России. По его словам, любые текущие послабления, связанные с поставками нефти, носят временный характер и не означают отказа Вашингтона от давления на Москву.