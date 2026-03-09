Нефть превысила 100 долларов из за войны в Иране

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке вызвала резкие колебания на мировых рынках. На фоне боевых действий в Иране цены на нефть превысили отметку в 100 долларов за баррель впервые с момента полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию CNN.

Резкий рост нефтяных котировок

Инвесторы опасаются, что военный конфликт может привести к длительным ограничениям поставок нефти из региона Ближнего Востока.

На этом фоне фьючерсы на американскую нефть выросли на 14,7%.

Фьючерсы на Brent, которая считается мировым ориентиром нефтяных цен, поднялись на 12,63% и достигли 104 долларов за баррель по состоянию на 18:06 по восточному времени.

Падение фондовых рынков

Одновременно с ростом цен на нефть усилилось давление на фондовые площадки. Фьючерсы на Dow снизились на 851,6 пункта, что составляет около 2%.

Фьючерсы на индекс S&P 500 и технологический Nasdaq также показали снижение — на 1,73% и 1,65% соответственно.

Инвесторы опасаются, что потрясения на энергетическом рынке могут усилить инфляционное давление в США.

Рост цен на бензин в США

Ситуация на нефтяном рынке уже отразилась на стоимости топлива. По данным Американской автомобильной ассоциации, после первых ударов по Ирану 28 февраля средняя цена бензина в США в воскресенье достигла 3,45 доллара за галлон.

Это примерно на 16% больше, чем неделей ранее.

Реакция администрации США

В администрации президента США Дональда Трампа попытались успокоить рынок.

В воскресенье представители власти заявили, что военная операция против Ирана, которую проводят США и Израиль, не должна привести к долгосрочным проблемам с поставками топлива.