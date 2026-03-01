"Национальный кэшбэк" изменили: за какие покупки украинцы получат больше и наоборот (список)
С 1 марта 2026 года программа "Национальный кэшбек" меняет правила. Отныне она работает по дифференцированной модели - начисления зависят от категории купленных товаров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.
Главное:
- Отказ от "единой ставки": с 1 марта вместо стабильных 10% кэшбэка на все товары действует дифференцированная модель - 5% или 15%.
- Поддержка украинского: размер кэшбэка на ту или иную категорию покупок зависит от доли импорта в потребительской корзине.
- Актуализация данных: проверить кэшбэк на конкретный продукт или товар можно через сканер штрихкодов в приложении "Дія".
- Важные ограничения: кэшбэк наличными снять нельзя, а все накопленные средства нужно потратить до 30 июня 2026 года.
Почему "Национальный кэшбек" сегодня изменился
В министерстве напомнили, что Кабинет министров принял изменения в программу "Национальный кэшбек", и теперь запущена "обновленная модель стимулирования граждан отдавать предпочтение украинским товарам".
Раньше кэшбек начислялся в размере 10% на все товары, однако с 1 марта программа работает по дифференцированной модели с двумя уровнями кэшбека в зависимости от категории товаров - 5% или 15%.
Такой подход, по словам экспертов, позволяет усилить поддержку наших производителей в тех категориях, где украинские товары сталкиваются с агрессивным импортом.
Теперь за украинские товары можно получить 5% или 15% кэшбэка (инфографика: madeinukraine.gov.ua/national-cashback)
Как кэшбек влияет на потребительское поведение
Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев рассказал, что за полтора года работы программы "Национальный кэшбек" к ней присоединились 4,9 млн активных пользователей.
Между тем объем покупок украинских товаров уже превысил 63 млрд гривен.
"Видим, что кэшбек влияет на потребительское поведение граждан - больше украинцев выбирают украинское", - подчеркнул чиновник.
Он добавил, что переход на дифференцированный кэшбек - это более точный и гибкий подход, который позволит "усилить спрос на украинское там, где присутствует значительный объем импорта и есть потенциал для замещения его части местными товарами".
"В то же время мы сохраняем право и в дальнейшем калибровать программы в соответствии с запросом от производителей и ситуации на рынке", - отметил представитель правительства.
За какие товары и продукты начислят 5% кэшбэка
Согласно информации Минэкономики, 5% кэшбека начисляется на товары украинского производства в тех категориях, где доля импорта в потребительской корзине - ниже 35%.
Речь идет, в частности:
- об аптечных товарах;
- о товарах для сада и огорода;
- об автотоварах.
В эти категории попадают также напитки и продукты:
- безалкогольные напитки;
- горячие напитки;
- сладости;
- кондитерские изделия;
- снеки;
- консервированные продукты;
- овощи и фрукты;
- рыба и морепродукты;
- масло;
- мясо и мясные изделия;
- молочные продукты (кроме твердых и мягких сыров);
- соусы и приправы;
- хлеб;
- свежая выпечка;
- мука;
- другие товары для выпечки;
- крупы и бобовые (кроме макарон, гречки, овсяных);
- замороженные продукты;
- яйца;
- другая бакалея.
"Национальный кэшбек" охватывает уже более 392 450 товаров от более 1955 производителей (инфографика: madeinukraine.gov.ua/national-cashback)
За какие товары и продукты начислят 15% кэшбэка
Между тем 15% кэшбэка начисляется на потребительские товары украинского производства в категориях, где доля импорта в потребительской корзине превышает 35%.
Здесь речь идет, в частности, о непродовольственных товарах:
- косметике;
- средствах гигиены;
- бытовой химии;
- товарах для дома (электроника, бытовая техника);
- товарах для ремонта и строительства;
- товарах для хобби и отдыха;
- игрушках и товарах для детей;
- товарах для животных;
- канцелярии;
- книгах;
- одежде;
- обуви.
А также об отдельных продуктах питания и напитках:
- твердых сырах;
- мягких сырах;
- некоторых видах макаронных изделий;
- некоторых видах круп (гречневые, овсяные);
- вине.
Кто и как может присоединиться к программе
Покупателю для участия в программе необходимо:
- зарегистрироваться в приложении "Дія";
- выбрать один из банков-участников программы;
- открыть в нем карту "Национальный кэшбек".
"При оформлении карты следует дать согласие на обработку транзакций, а после открытия - проверить в "Дії", корректно ли выбрана карта", - посоветовали украинцам.
Между тем продавцы и производители, чтобы присоединиться к программе, должны подать заявление о присоединении на портале "Дія".
При этом торговая точка должна быть на общей системе налогообложения и принимать оплату карточками.
Производитель же может быть на любой системе налогообложения.
Присоединиться к программе "Национальный кэшбэк" можно онлайн (инфографика: madeinukraine.gov.ua/national-cashback)
Как получить кэшбэк и на что потратить
Для того, чтобы получить начисления в рамках программы "Национальный кэшбэк", нужно:
- покупать товары от украинских производителей (которые участвуют в программе) в магазинах-участниках;
- оплачивать покупки картами, по которым предоставлено разрешение на передачу информации о транзакциях;
- дождаться выплаты 5% или 15% кэшбэка за покупку украинских товаров на специальный счет "Национальный кэшбэк" (выплаты за предыдущий месяц будут зачисляться на карту в конце следующего месяца).
Тем временем проверить, участвует ли товар в программе, можно:
- либо на сайте "Зроблено в Україні";
- либо с помощью сканера штрихкодов в приложении "Дія".
Потратить полученный кэшбэк можно на:
- коммунальные услуги;
- почтовые услуги;
- продукты питания украинского производства в магазинах и супермаркетах;
- украинские лекарственные средства и медицинские изделия;
- книги и другую печатную продукцию;
- благотворительность - на донаты для ВСУ и другие благотворительные цели.
В завершение важно помнить, что денежные средства, зачисленные на специальный счет "Национальный кэшбек", могут быть использованы до 30 июня 2026 года.
При этом наличное снятие средств - невозможно (предусмотрена только возможность безналичной оплаты за некоторые товары и услуги).
