Общество Образование Деньги Изменения

В Украине создадут опорные Пункты несокрушимости со спальными местами и запасами ресурсов

Иллюстративное фото: в Украине создадут опорные Пункты несокрушимости (t.me/svyrydenkoy)
Автор: Наталья Кава

Правительство приняло изменения в Порядок организации и функционирования Пунктов несокрушимости, чтобы обеспечить людям постоянную возможность получить помощь, согреться и подзарядить гаджеты в условиях морозов и восстановления энергосистемы после вражеских обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко.

Появятся опорные Пункты несокрушимости

По словам главы правительства, в Украине внедряют новый формат работы пунктов - опорные Пункты несокрушимости, которые смогут работать дольше и автономнее.

"У людей должна быть постоянная возможность получить помощь, согреться и зарядиться - даже в условиях морозов и восстановления энергосистемы после вражеских обстрелов", - отметила Свириденко.

Автономная работа более 48 часов

Опорные пункты смогут работать более 48 часов непрерывно и будут иметь:

  • запас воды и электроэнергии
  • стабильную связь
  • при необходимости - обустроенные спальные места

Их будут разворачивать с учетом количества населения, а в случае необходимости количество спальных мест смогут оперативно увеличивать.

Пункты будут работать и во время ослабления комендантского часа

Как подчеркнула премьер-министр, сеть Пунктов несокрушимости адаптируют к условиям ослабления комендантского часа, чтобы помощь оставалась доступной для граждан в любое время.

 

Чрезвычайное положение в энергетике

О введении чрезвычайной ситуации в энергетической сфере в Украине стало известно еще 13 января. Такое решение приняли из-за сложной ситуации с электроснабжением и сильных морозов.

Президент Владимир Зеленский также допустил возможность ослабления комендантского часа, но подчеркнул, что это будет касаться не всей страны.

В то же время правительство решило отнести дома с электроотоплением к объектам критической инфраструктуры, чтобы предотвратить их отключение от электроэнергии.

В МВД объяснили, что смягчение комендантского часа возможно именно в регионах, где введена чрезвычайная ситуация в энергетике. В частности, 16 января Кабмин разрешил областным властям устанавливать более гибкие условия действия комендантского часа во время энергетического кризиса.

По словам вице-премьер-министра по восстановлению Украины Алексея Кулебы, сейчас идет аудит всех Пунктов несокрушимости.

