В Украине создадут опорные Пункты несокрушимости со спальными местами и запасами ресурсов

Появятся опорные Пункты несокрушимости

По словам главы правительства, в Украине внедряют новый формат работы пунктов - опорные Пункты несокрушимости, которые смогут работать дольше и автономнее.

"У людей должна быть постоянная возможность получить помощь, согреться и зарядиться - даже в условиях морозов и восстановления энергосистемы после вражеских обстрелов", - отметила Свириденко.

Автономная работа более 48 часов

Опорные пункты смогут работать более 48 часов непрерывно и будут иметь:

запас воды и электроэнергии

стабильную связь

при необходимости - обустроенные спальные места

Их будут разворачивать с учетом количества населения, а в случае необходимости количество спальных мест смогут оперативно увеличивать.

Пункты будут работать и во время ослабления комендантского часа

Как подчеркнула премьер-министр, сеть Пунктов несокрушимости адаптируют к условиям ослабления комендантского часа, чтобы помощь оставалась доступной для граждан в любое время.