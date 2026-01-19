В Україні створять опорні Пункти незламності зі спальними місцями та запасами ресурсів

Уряд ухвалив зміни до Порядку організації та функціонування Пунктів незламності, щоб забезпечити людям постійну можливість отримати допомогу, зігрітися та підзарядити гаджети в умовах морозів і відновлення енергосистеми після ворожих обстрілів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Юлію Свириденко.
За словами глави уряду, в Україні впроваджують новий формат роботи пунктів - опорні Пункти незламності, які зможуть працювати довше та автономніше.
"У людей має бути постійна можливість отримати допомогу, зігрітися і зарядитися - навіть в умовах морозів та відновлення енергосистеми після ворожих обстрілів", - зазначила Свириденко.
Опорні пункти зможуть працювати понад 48 годин безперервно та матимуть:
Їх розгортатимуть з урахуванням кількості населення, а у разі необхідності кількість спальних місць зможуть оперативно збільшувати.
Як підкреслила прем’єр-міністр, мережу Пунктів незламності адаптують до умов послаблення комендантської години, щоб допомога залишалася доступною для громадян у будь-який час.
Про запровадження надзвичайної ситуації в енергетичній сфері в Україні стало відомо ще 13 січня. Таке рішення ухвалили через складну ситуацію з електропостачанням і сильні морози.
Президент Володимир Зеленський також допустив можливість послаблення комендантської години, але наголосив, що це стосуватиметься не всієї країни.
Водночас уряд вирішив віднести будинки з електроопаленням до об’єктів критичної інфраструктури, щоб запобігти їх відключенню від електроенергії.
У МВС пояснили, що пом’якшення комендантської години можливе саме в регіонах, де запроваджено надзвичайну ситуацію в енергетиці. Зокрема, 16 січня Кабмін дозволив обласній владі встановлювати гнучкіші умови дії комендантської години під час енергетичної кризи.
За словами віцепрем’єр-міністра з відновлення України Олексія Кулеби, наразі триває аудит усіх Пунктів незламності.