Суспільство Освіта Гроші Зміни

В Україні створять опорні Пункти незламності зі спальними місцями та запасами ресурсів

Ілюстративне фото: в Україні створять опорні Пункти незламності (t.me/svyrydenkoy)
Автор: Наталія Кава

Уряд ухвалив зміни до Порядку організації та функціонування Пунктів незламності, щоб забезпечити людям постійну можливість отримати допомогу, зігрітися та підзарядити гаджети в умовах морозів і відновлення енергосистеми після ворожих обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Юлію Свириденко.

З’являться опорні Пункти незламності

За словами глави уряду, в Україні впроваджують новий формат роботи пунктів - опорні Пункти незламності, які зможуть працювати довше та автономніше.

"У людей має бути постійна можливість отримати допомогу, зігрітися і зарядитися - навіть в умовах морозів та відновлення енергосистеми після ворожих обстрілів", - зазначила Свириденко.

Автономна робота понад 48 годин

Опорні пункти зможуть працювати понад 48 годин безперервно та матимуть:

  • запас води та електроенергії
  • стабільний зв’язок
  • за потреби - облаштовані спальні місця

Їх розгортатимуть з урахуванням кількості населення, а у разі необхідності кількість спальних місць зможуть оперативно збільшувати.

Пункти працюватимуть і під час послаблення комендантської години

Як підкреслила прем’єр-міністр, мережу Пунктів незламності адаптують до умов послаблення комендантської години, щоб допомога залишалася доступною для громадян у будь-який час.

Надзвичайний стан в енергетиці

Про запровадження надзвичайної ситуації в енергетичній сфері в Україні стало відомо ще 13 січня. Таке рішення ухвалили через складну ситуацію з електропостачанням і сильні морози.

Президент Володимир Зеленський також допустив можливість послаблення комендантської години, але наголосив, що це стосуватиметься не всієї країни.

Водночас уряд вирішив віднести будинки з електроопаленням до об’єктів критичної інфраструктури, щоб запобігти їх відключенню від електроенергії.

У МВС пояснили, що пом’якшення комендантської години можливе саме в регіонах, де запроваджено надзвичайну ситуацію в енергетиці. Зокрема, 16 січня Кабмін дозволив обласній владі встановлювати гнучкіші умови дії комендантської години під час енергетичної кризи.

За словами віцепрем’єр-міністра з відновлення України Олексія Кулеби, наразі триває аудит усіх Пунктів незламності.

