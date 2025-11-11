В Украине сегодня усилили отключения света: "Укрэнерго" объяснило причину

В энергосистеме Украины сохраняется сложная ситуация из-за последствий российских обстрелов и непогоды. Объемы отключения света были увеличены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

По данным компании, в ночь на 11 ноября враг атаковал энергообъекты в нескольких областях. На утро остаются обесточенными потребители в Запорожской, Днепропетровской и Одесской областях. Энергетики работают над ликвидацией повреждений, однако выполняют восстановительные работы только после разрешения военных.

Отключение света

Из-за перегрузки системы сегодня в большинстве регионов Украины действуют графики почасовых отключений - от 2 до 4 очередей. Кроме того, введено ограничение потребления для бизнеса и промышленности.

Высокое потребление

По состоянию на 9:30 потребление электроэнергии было на 2,6% выше, чем вчера в это же время. Это связано с пасмурной и дождливой погодой, из-за чего бытовые солнечные электростанции работают менее эффективно.

Суточный максимум потребления накануне вырос более чем на 12% по сравнению с предыдущим рабочим днем.

В "Укрэнерго" отмечают, что необходимость экономии электроэнергии будет сохраняться в течение всех суток. Украинцев призывают ограничить использование мощных электроприборов и перенести энергоемкие процессы на ночное время.

Последствия непогоды

Из-за сильных дождей и порывов ветра в Кировоградской области обесточены 16 населенных пунктов. Восстановительные работы уже начаты, восстановление ожидается до конца суток.

Отметим, в большинстве регионов Украины 11 ноября будут действовать графики почасовых отключений света.