Буданов назвал цели РФ на 2026 год: полная оккупация Донбасса и Запорожской области

Суббота 27 декабря 2025 17:41
Буданов назвал цели РФ на 2026 год: полная оккупация Донбасса и Запорожской области Фото: Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

Глава ГУР Кирилл Буданов озвучил ключевые цели России на 2026 год. По его словам, Москва хочет полностью оккупировать Донбасс и Запорожскую область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Буданова изданию "Суспільне".

Руководитель разведки рассказал, что цели Кремля четко очерчены в российском военном планировании. В этот список входит:

  • полный контроль над Донецкой областью;
  • максимальное продвижение в Днепропетровской области;
  • продолжение наступательных действий в Запорожской и Херсонской областях;
  • расширение так называемых "санитарных" (буферных) зон вдоль границы.

"Это основные их задачи. В принципе, задача 2026 года - это Донбасс и Запорожская область", - резюмировал Буданов.

Мирный план США и "хотелки" России

Напомним, что в ноябре США представили новый план по завершению войны в Украине. Документ откровенно был выгоден России, поскольку в первоначальном варианте требовал многих уступок со стороны Украины, включая территории.

По этой причине Украина, США и Европа в течение месяца дорабатывали документ, чтобы сделать его более приемлемым для Киева. Таким образом, мирный план сократился с 28 пунктов до 20, и в среду, 24 декабря, президент Владимир Зеленский полностью его озвучил.

На данный момент известно, что сторонам удалось согласовать большинство моментов, однако самым трудным по-прежнему остается вопрос территорий. Ведь, как известно, Россия требует вывода войск ВСУ с Донбасса. Киев, в свою очередь, отвергает эту идею.

Отметим, что завтра, 28 декабря, Зеленский проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить мирный план. Переговоры пройдут в резиденции Трампа во Флориде

Во время общения с прессой украинский лидер анонсировал, что во время переговоров обязательно поднимет вопрос территорий. В частности, будет обсуждаться Донбасс и Запорожская АЭС.

Также мы писали, что по мнению главы евродипломатии Кайи Каллас, если РФ получит в рамках мирного соглашения Донбасс, тогда Россия точно продолжит захватывать всю Украину.

